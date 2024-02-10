В Украине накрыли контрабанду сигарет в бензовозах на 12 млн грн (ВИДЕО)

Государственное бюро расследований разоблачило очередную попытку поставки сигарет из Украины в Румынию, которая действовала с июля 2023 года.

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Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Отмечается, что работники ГБР в тесном сотрудничестве с Госпогранслужбой и руководством Гостаможслужбы провели комплексную операцию по разоблачению контрабанды сигарет в ЕС.

"Совместными усилиями была разоблачена нелегальная схема контрабанды сигарет из Украины в Румынию, которая действовала с июля 2023 года. Злоумышленники перевозили в ЕС большие партии табачных изделий без акцизных марок", - отмечают в ГБР.

По данным следствия, поставщиком сигарет было одно из столичных предприятий. Контрабанду дельцы прятали в цистернах для горючего.

Нагруженные табаком фуры проходили пункт таможенного контроля, как пустые, а возвращались в Украину с горючим.

Сообщается, что 7 февраля 2024 года работники ДБР задержали один из грузовиков, который в цистерне перевозил 130 ящиков сигарет, общая рыночная стоимость которых превышала 4 млн 550 тыс. грн.

А 10 февраля был обнаружен еще один подобный грузовик, в котором дельцы пытались нелегально вывезти из Украины сигарет уже на 12 млн гривен.

"Злоумышленники надеялись, что первое задержание контрабандного груза усыпит бдительность правоохранителей и попытались провезти партию, втрое больше предыдущей", - подчеркнули в ГБР.

В общей сложности было обнаружено около 335 ящиков с подакцизным товаром, приблизительная стоимость которого может составлять 12 млн грн.

Решается вопрос сообщения о подозрении водителя грузовика по факту контрабанды подакцизных товаров (ч. 1 ст. 201-4 УК Украины).

Кроме того, идет документирование всей преступной цепи и привлечение к ответственности организаторов, поставщиков, производителей и перевозчиков контрафактных сигарет.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

"Причастность работников таможни к указанной преступной сделке пока не нашла своего подтверждения", - отметили в ГБР.

Напомним, возле Одессы нашли ангар с тайным подземным складом, предназначенным главным образом для ввозимых сигарет с уклонением от таможенного оформления через пункты пропуска в Рени, Орловке, Килии и Измаиле.