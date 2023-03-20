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В Украине обезвредили подпольные центры "компартии большевиков"
Служба безопасности предотвратила новые попытки российских спецслужб дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Украине в условиях войны. В Киеве и еще шести регионах нашего государства нейтрализованы подпольные центры так называемой "коммунистической партии Советского Союза".
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
ОтмечаетсяЮ что подконтрольная ФСБ российская организация активно участвовала в проведении подрывной деятельности против Украины.
После полномасштабного вторжения организаторы объединения пытались создать в нашем государстве разветвленную сеть собственных обкомов.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Их "активисты" должны были призвать к массовой поддержке российских окупантов и обустраивать "комендатуру" для сбора разведданных и подготовки враждебных диверсий.
К своим ячейкам агитировали присоединяться местных жителей, в том числе бывших и действующих военных, которые начинали службу во времена СССР.
"Установлено, что прокремлевскую организацию возглавляет находящийся в Москве Юрий Щипков - руководитель "центрального комитета большевиков". Именно по его указанию были созданы подпольные "филиалы" объединения в Киеве, а также Харьковской, Львовской, Днепропетровской, Запорожской, Винницкой и Черниговской областях", – сообщают в СБУ.
Там добавляют, что к функционированию "ячеек компартии" враг привлек более 45 человек, которые использовали собственные дома для конспиративных встреч участников вражеского подполья и планирования подрывных мероприятий.
Указания на проведение преступных действий получали непосредственно от главы московской ячейки через специально созданный анонимный телеграмм-канал.
"Благодаря оперативному вмешательству СБУ ни один из враждебных планов по подрывной деятельности не был претворен в жизнь", - отметили правоохранители.
Во время обысков по местам жительства фигурантов сотрудники СБУ обнаружили:
- российские паспорта;
- незарегистрированное оружие и боеприпасы;
- мобильные телефоны с поличным с перепиской с российским "куратором";
- прокремлевские агитационные материалы.
По материалам СБУ одному из организаторов объединения сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ст. 109 (распространение материалов с публичными призывами к насильственному захвату государственной власти);
- ст. 436 (публичные призывы к разрешению военного конфликта).
В настоящее время продолжаются следственные действия по привлечению к ответственности других причастных.
Ранее Служба безопасности провела обыски в офисах и помещениях представителей запрещенных Коммунистической партии и политической партии "Русь единая" в рамках контрдиверсионных мер в Киеве, Днепре и Кривом Роге.
Также сотрудники СБУ провели серию обысков у руководителя запрещенной пророссийской партии "Наши" Евгения Мураева.