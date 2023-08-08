В Винницкой области банда рецедивистов ограбила агрофирму: их жестко задержали по горячим следам (ФОТО, ВИДЕО)

Полиция с задействованием спецназа по горячим следам задержала 8 августа на территории Киевской области четырех ранее судимых бандитов, несколькими часами ранее совершивших разбойное нападение на сельскохозяйственное предприятие в Винницкой области.

Как сообщает Главное управление полиции в Винницкой области, информация о правонарушении поступила на спецлинию 102 ночью 8 августа от 49-летнего охранника предприятия в Гайсинском районе.

Мужчина рассказал, что неизвестные вооруженные лица, одетые в камуфляжную форму и с масками на лицах, проникли в админпомещение агрофирмы. Угрожая пистолетом, они связали охранника скотчем и взломали сейф, из которого похитили около 230 тысяч гривен. Нападавшие также завладели документами предприятия, после чего скрылись на автомобиле.

Для задержания злоумышленников в области была введена специальная полицейская операция. В результате комплекса оперативно-розыскных и следственных действий спецназовцы КОРДа, работники управления уголовного розыска и оперативных служб ГУНП задержали фигурантов на выезде из Белой Церкви.

В ходе обыска в автомобиле SsangYong правоохранители обнаружили и изъяли оружие, патроны, рации, инструменты для взлома, тепловизоры, бинокли, спецодежду, мобильные телефоны, банковские карточки, похищенные у фирмы деньги и другие вещественные доказательства.

Четверо мужчин в возрасте от 38 до 59 лет задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Известно, что они ранее были судимы за совершение разбоя, угона, воровства и создания преступного сообщества, а также участие в нем. Проверяется их причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Украины.

Фото: ГУНП в Винницкой области Фото: ГУНП в Винницкой области Фото: ГУНП в Винницкой области Фото: ГУНП в Винницкой области Фото: ГУНП в Винницкой области Фото: ГУНП в Винницкой области Фото: ГУНП в Винницкой области Фото: ГУНП в Винницкой области

Дело расследуется по части 4 статьи 187 Уголовного кодекса (разбой, направленный на завладение имуществом в крупных или особо крупных размерах или совершенный организованной группой или в условиях военного или чрезвычайного положения). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.