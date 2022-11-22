В Херсоне задержан коллаборант, который "выбивал голоса" за присоединение региона к РФ

Служба безопасности продолжает разоблачать враждебных приспешников на освобожденных территориях нашего государства. Правоохранители задержали очередного коллаборанта, который в начале полномасштабного вторжения поддержал захватчиков и пошел с ними на сотрудничество.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в ходе стабилизационных мероприятий в Херсоне задержан представитель "избирательной комиссии", которую захватчики создали во время захвата областного центра.

Это псевдоучреждение выполняло задачи Кремля по организации и проведению незаконного референдума по присоединению временно оккупированного региона к РФ.

Задержанный СБУ коллаборант собирал "голоса" для фейкового плебисцита. Для этого обходил квартиры многоэтажек в одном из микрорайонов города и призвал людей "проголосовать" за кремлевский проект.

В случае несогласия, злоумышленник угрожал гражданам физической расправой и звал "в помощь" вооруженных оккупантов, которые "дежурили" у подъезда.

"Оформленные под дулами автоматов "бюллетени" коллаборант передавал местной оккупационной администрации для дальнейшей фальсификации результатов фейкового плебисцита", - отмечают в СБУ.

По данным следствия, задержанным оказался местный житель, который в начале полномасштабного вторжения поддержал захватчиков и отправился с ними на сотрудничество.

За это его назначили на "должность" с денежным "удержанием" за счет агрессора.

"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность, участие в организации и проведении незаконных выборов и/или референдумов на временно оккупированной территории), совершенная по сговору группой лиц ) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет заключения", - подчеркивают в СБУ.

Отметим, СБУ продолжает разоблачать предателей и коллаборантов, которые находятся в захваченных районах юга и востока Украины. В ходе следственно-оперативных действий установлены лица еще 11 вражеских приспешников, участвовавших в организации незаконного референдума во временно оккупированных районах Запорожской области.