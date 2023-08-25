Вывозил зерно из оккупированного Бердянска в РФ: СБУ разоблачила коллаборанта

Служба безопасности Украины собрала доказательства вины владельца одного из ведущих аграрных холдингов, действующего в Запорожской области. Предприниматель организовал поставки сельскохозяйственной продукции из Украины в Российскую Федерацию.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

У злоумышленника были свои компании, которые выращивают зерно и продукты садоводства на временно оккупированной территории Запорожской области. После оккупации Бердянска мужчина переехал в столицу и наладил дистанционное управление собственным бизнесом.

В целях обеспечения беспрепятственного функционирования бизнеса на временно оккупированной территории, предатель провел "перерегистрацию" своих предприятий в соответствии с российским законодательством и выразил готовность платить налоги в российский бюджет.

Согласно данным СБУ, собранные урожаи агропродукции, прежде всего пшеницы, были "экспортированы" в страну-агрессор через Бердянский порт.

"В ходе обысков по месту жительства и в офисе владельца агрохолдинга в Киеве обнаружены наличные деньги, а также документы, печати и компьютерная техника с поличным", - говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (передача материальных ресурсов незаконным вооруженным или военизированным формированием, созданным на временно оккупированной территории, и/или вооруженным или военизированным формированием государства-агрессора, и/или ведение хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, незаконными органами власти, созданными на временно оккупированной территории, в том числе оккупационной администрацией государства-агрессора).