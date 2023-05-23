За приказ взорвать Северо-Крымский канал военнослужащие из РФ получили 12 лет тюрьмы

Суд признал виновными заместителя командующего Черноморским флотом РФ по материально-техническому обеспечению генерал-майора Михаила Ясникова и командующего 11-й отдельной инженерной бригады полковника Дмитрия Маркова в нарушении законов и обычаев войны и назначил им 12 лет тюрьмы.

Как сообщили в Службе безопасности, они командовали захватом Каховской ГЭС приказали взорвать сооружения Северо-Крымского канала: Ясников отдал приказ о незаконном захвате ГЭС, а Марков руководил подрывами.

Такие действия россиян нарушили водообеспечение региона и нормальную работу оросительной системы. Это нанесло значительный ущерб окружающей среде и материальному ущербу Украине в особо крупных размерах.

Кроме этого, суд удовлетворил иск прокурора о взыскании с осужденных в пользу Украины 1,5 млрд гривен нанесенного ущерба.

В СБУ отметили, что оба осужденных находятся на временно оккупированной территории Украины, начало срока отбывания наказания определено со дня их фактического задержания.