За время войны свыше 200 человек, распространявших информацию о работе ПВО и ВСУ, сообщено о подозрении

С начала полномасштабного вторжения РФ по материалам Службы безопасности сообщено о подозрении более чем 200-м фигурантам, незаконно распространявшим информацию о Силах обороны Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что фигуранты уголовных дел помогали врагу готовить, производить и корректировать воздушные удары по территории Украины, в том числе с использованием крылатых ракет и дронов-камикадзе.

Подозрение им объявлено по статье 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, Вооруженных Сил Украины или других военных формирований).

В настоящее время в отношении 190 из этих фигурантов обвинительные акты уже направлены в суд. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюремного заключения.

"По данным следствия, в большинстве случаев граждане целенаправленно передавали агрессору информацию о местах базирования и перемещения подразделений ВСУ, Госпогранслужбы и Национальной гвардии", - подчеркнули в СБУ.

Прежде всего, врага интересовали координаты пунктов временной дислокации, маршрутов движения и фортификационных сооружений украинских защитников. Также рашисты пытались обнаружить огневые позиции украинской артиллерии и систем ПВО.

Например, в конце мая этого года сотрудники СБУ задержали в Донецкой области информатора главного управления генштаба вооруженных сил РФ (более известного как ГРУ). Фигурант пытался скрыто зафиксировать движение украинских военных колонн, переправлявшихся через реку Северский Донец в направлении Бахмута.

Кроме того, сотрудники Службы безопасности оперативно установили личности шести жителей столицы, которые незаконно распространяли информацию о работе сил ПВО во время массированной атаки РФ на Киев в ночь на 16 мая.

Четверым фигурантам уже сообщено о подозрении в совершении преступления. В отношении двух из них – обвинительные акты направлены в суд. По другим – продолжается расследование.

"Служба безопасности в очередной раз напоминает о запрете снимать и обнародовать видео- и фотоматериалы о деятельности Сил обороны и последствиях российских обстрелов. Их распространение (сознательное или бессознательное) расценивается как корректировка вражеского огня и является наказуемым преступлением в соответствии с законом", - говорится в сообщении ведомства.

Также СБУ призывает владельцев уличных вебкамер выключить онлайн-трансляцию, чтобы не помогать РФ "наводить" ракеты, а граждан – сообщать об обнаруженных стремах из таких камер на официальный чат-бот: t.me/stop_russian_war_bot .