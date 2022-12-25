За время войны в Украине снизился уровень преступности, - Нацполиция

С начала войны Национальная полиция зарегистрировала на 12% меньше преступлений по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Число смертельных ДТП снизилось на 17%.

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Такие цифры привел глава Нацполиции Игорь Клименко.

"Национальная полиция Украины за 10 месяцев полномасштабной войны зарегистрировала около 261 тысячи преступлений. Это на 12% меньше по сравнению с прошлым годом. Относительно почти 126 тысяч уголовных правонарушений сообщено о подозрениях лицам, их совершившим", - отмечает Клименко.

Кроме того, за 10 месяцев в Украине было зарегистрировано 97 тысяч ДТП. В целом количество аварий снизилось в 1,8 раза по сравнению с прошлым годом.

"Стало меньше на 17% смертей на дорогах - 2438 человек погибли в результате ДТП", - сообщил Клименко.

Напомним, из-за отключения освещения и светофоров украинцев призывают быть внимательными на дорогах в темное время суток: водителей – соблюдать правила дорожного движения, а пешеходов – носить фликеры.