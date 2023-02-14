Задержан агент РФ на Донетчине, который "сливал" данные захватчикам (ФОТО)

Сотрудники СБУ во время контрдиверсионных мероприятий в Донецкой области задержали вражеского приспешника. Злоумышленником оказался житель Славянска, осенью прошлого года начавший добровольно работать на спецслужбу страны-агрессора, сообщают в СБУ.

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Пока ему сообщено о подозрении. Фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Он пошел, как подчеркнули в СБУ, на сотрудничество с врагом по идеологическим мотивам. Более того, проявив свою "пользу" для рашистов, он планировал вступить в ряды террористической организации "ДНР".

Черновик заявления, в котором фигурант просил принять его в ряды оккупантов

"Именно поэтому мужчина активно помогал агрессору разведывать местоположения и маршруты перемещения украинских сил обороны. Кроме этого, агент передавал врагу локации гражданской и критической инфраструктуры вблизи линии фронта", – говорят в СБУ.

Захватчики использовали эту информацию для нанесения массированных ракетно-артиллерийских ударов и подготовки диверсий.

Для сбора разведданных задержанный совершал скрытое визуальное наблюдение за объектами с использованием средств фото- и видеофиксации. Собранные сведения он посылал представителям спецслужб РФ через заранее отработанные электронные каналы связи.

"В ходе обыска по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили мобильный телефон, содержащий доказательства переписки с врагом, а также черновик заявления, в котором фигурант просил принять его в ряды оккупантов", – говорится в сообщении.

Напомним, недавно СБУ заблокировала мошенническую схему, позволяющую грабить украинские банки. Злоумышленники работали в интересах РФ и пытались вывести в пользу агрессора почти 100 млн. грн.