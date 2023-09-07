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Злоумышленники незаконно сбывали российские автоматы и взрывчатку криминалитету
Служба безопасности предотвратила незаконную продажу оружия и боеприпасов из Днепропетровской и Херсонской областей. В результате оперативных мероприятий задержаны организаторы двух подпольных каналов сбыта средств поражения, которые продавали оружие, добытое в местах бывших боестолкновений на территории деоккупированных районов.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что среди изъятого у злоумышленников взрывчатка, боевые гранаты, противотанковый гранатомет и автоматы Калашникова российского производства.
"Установлено, что, например, российский автоматический карабин АК-12 они хотели продать почти за 60 тыс. грн, а стоимость гранатомета оценивали в 14,5 тыс. грн", - отметили в СБУ.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По данным следствия, злоумышленники подыскивали своих клиентов через собственные связи среди представителей криминальной среды.
Так, на Днепропетровщине задержан один из фигурантов, подготовивший к продаже целый арсенал "трофейных" средств поражения.
Оружие и боеприпасы он хранил в собственном доме, в котором обнаружено:
- ручной пулемет Калашникова;
- 2 автомата: АК-12 и АК-74;
- 8 гранатометных выстрелов;
- 9 боевых гранат;
- взрывчатые вещества с детонатором;
- более 1 тыс. патронов разного калибра.
Кроме того, из хранилища злоумышленника изъято более 40 артиллерийских снарядов.
На Херсонщине задержан еще один фигурант, пытавшийся незаконно продать автомат Калашникова с патронами и российский гранатомет типа "РШГ-2".
Также во время обысков в частном доме задержанного изъято:
- гранаты РГД-5;
- гранатометные выстрелы;
- патроны калибра 5,45.
"На основании собранных доказательств обоим задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - подчеркнули в СБУ.
Там добавили, что злоумышленникам грозит до 7 лет тюрьмы.
Как сообщили в СБУ, все изъятые средства поражения планируется передать потребностям Сил безопасности и обороны Украины.
Ранее Служба безопасности нейтрализовала на Киевщине преступную группировку, которая сбывала оптовые партии тяжелых наркотиков и психотропов за границу. У злоумышленников изъято более 20 тонн прекурсоров для изготовления "товара" и около 150 кг психотропного вещества - мефедрон на общую сумму более 30 млн грн.