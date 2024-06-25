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Что такое рынок золотых стейблкоинов и как правильно покупать криптомонеты - оценки экспертов
Запуск "золотых" стейблкоинов стал ответом крипторынка на рост спроса на золото. Еще в 2019 году золото подорожало на 20% до $1550 за тройскую унцию, что явно свидетельствовало о высоком спросе и любопытстве со стороны потребителей и инвесторов. В тот период было создано два золотых токена - PAX Gold (PAXG) и VeraOne (VRO). Об этом рассказывает аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак. Больше о ситуации на рынке золотых стейблокинов читайте в статье Delo.ua "Золотые" стейблокины: чем для инвесторов могут быть интересны криптоактивы, привязанные к золоту".
"В 2020 году, на фоне экстремальной денежной эмиссии в США, золото подорожало еще на 26% - до $1908. А в некоторые моменты главный драгоценный металл подскакивал до $2077. К тому времени это был новый исторический максимум", - обращает внимание Орыщак.
По словам эксперта, после этого криптоинвесторов начало привлекать золото не только как динамично растущий в цене актив. Они хотели защититься от ускорения инфляции. Поэтому спрос на желтый металл и инструменты, привязанные к цене на золото, выросли еще сильнее. Как результат, в 2020 году свой золотой стейблкоин представил и Tether. Он получил название Tether Gold (XAUT). Позже появились и другие проекты – Kinesis Gold (KAU), Comtech Gold (CGO) и т.д.
"Общий стандарт был установлен такой. Каждый токен приравнивался либо к тройской унции (31,1 г), либо к одному грамму золота. На инвестированные в стейблкоин средства владельцы проектов покупали физическое золото. Оно хранится в надежных хранилищах", - говорит Орыщак.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
При этом разные проекты используют разные хранилища. В частности:
- Tether Gold (XAUT) выбрал для своего золота швейцарский депозитарий.
- PAX Gold (PAXG) использует хранилища Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA).
- Другие компании используют хранилища, разбросанные по всему миру.
Как правильно покупать золотые монеты для собственного инвестпортфеля
Финансовый аналитик Андрей Шевчишин обращает внимание, что на крипторынке существует множество инвестиционных стратегий, и у большинства из них золото выступает балансирующим или антиинфляционным инструментом. Поэтому в зависимости от агрессивности портфеля доля золота может быть разной: очень низкой – для супер агрессивного портфеля, или высокой – для консервативного низкорискованного портфеля.
"Сейчас когда золото показывает исторически максимальные цены на мировых рынках и продолжает рост, включение золота в портфель будет нести не только функцию стабилизации, но и инвестиционную. Цена золота далеко не всегда покрывает инфляцию, и может даже показывать достаточно сильное падение стоимости, но в долгосрочном горизонте сохраняет положительный тренд", – говорит эксперт.
Максим Орыщак из ЦБТ отмечает, что распространенным среди инвесторов является практика размещения части средств инвестпортфеля именно в "золотых" стейблкоинах. Причем часто выбирается следующая стратегия:
1. В периоды "буллрана", когда криптовалютный рынок активно растет, доля в золотых токенах может снижаться до 5%.
2. Когда наступает период спада рынка криптовалют, долю золотых стейблкоинов можно увеличить до 20-25%.
"В настоящее время крипторинок консолидируется перед продолжением роста. Bitcoin (BTC) осенью может достичь $100-110 тыс., это еще 40-50% вверх. Так что стейблкоины с привязкой к золоту сейчас скорее бремя портфеля. Но осенью их объем можно довести до 20 -25%. Это станет хорошей защитой от ожидаемой турбулентности", - объясняет Орыщак.
Больше о ситуации на рынке золотых стейблокинов читайте в статье Delo.ua "Золотые" стейблокины: чем для инвесторов могут быть интересны криптоактивы, привязанные к золоту".