Что такое рынок золотых стейблкоинов и как правильно покупать криптомонеты - оценки экспертов

Запуск "золотых" стейблкоинов стал ответом крипторынка на рост спроса на золото. Еще в 2019 году золото подорожало на 20% до $1550 за тройскую унцию, что явно свидетельствовало о высоком спросе и любопытстве со стороны потребителей и инвесторов. В тот период было создано два золотых токена - PAX Gold (PAXG) и VeraOne (VRO). Об этом рассказывает аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак. Больше о ситуации на рынке золотых стейблокинов читайте в статье Delo.ua "Золотые" стейблокины: чем для инвесторов могут быть интересны криптоактивы, привязанные к золоту".

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"В 2020 году, на фоне экстремальной денежной эмиссии в США, золото подорожало еще на 26% - до $1908. А в некоторые моменты главный драгоценный металл подскакивал до $2077. К тому времени это был новый исторический максимум", - обращает внимание Орыщак.

По словам эксперта, после этого криптоинвесторов начало привлекать золото не только как динамично растущий в цене актив. Они хотели защититься от ускорения инфляции. Поэтому спрос на желтый металл и инструменты, привязанные к цене на золото, выросли еще сильнее. Как результат, в 2020 году свой золотой стейблкоин представил и Tether. Он получил название Tether Gold (XAUT). Позже появились и другие проекты – Kinesis Gold (KAU), Comtech Gold (CGO) и т.д.

"Общий стандарт был установлен такой. Каждый токен приравнивался либо к тройской унции (31,1 г), либо к одному грамму золота. На инвестированные в стейблкоин средства владельцы проектов покупали физическое золото. Оно хранится в надежных хранилищах", - говорит Орыщак.

При этом разные проекты используют разные хранилища. В частности:

Tether Gold (XAUT) выбрал для своего золота швейцарский депозитарий.

PAX Gold (PAXG) использует хранилища Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA).

Другие компании используют хранилища, разбросанные по всему миру.

Как правильно покупать золотые монеты для собственного инвестпортфеля

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин обращает внимание, что на крипторынке существует множество инвестиционных стратегий, и у большинства из них золото выступает балансирующим или антиинфляционным инструментом. Поэтому в зависимости от агрессивности портфеля доля золота может быть разной: очень низкой – для супер агрессивного портфеля, или высокой – для консервативного низкорискованного портфеля.

"Сейчас когда золото показывает исторически максимальные цены на мировых рынках и продолжает рост, включение золота в портфель будет нести не только функцию стабилизации, но и инвестиционную. Цена золота далеко не всегда покрывает инфляцию, и может даже показывать достаточно сильное падение стоимости, но в долгосрочном горизонте сохраняет положительный тренд", – говорит эксперт.

Максим Орыщак из ЦБТ отмечает, что распространенным среди инвесторов является практика размещения части средств инвестпортфеля именно в "золотых" стейблкоинах. Причем часто выбирается следующая стратегия:

1. В периоды "буллрана", когда криптовалютный рынок активно растет, доля в золотых токенах может снижаться до 5%.

2. Когда наступает период спада рынка криптовалют, долю золотых стейблкоинов можно увеличить до 20-25%.

"В настоящее время крипторинок консолидируется перед продолжением роста. Bitcoin (BTC) осенью может достичь $100-110 тыс., это еще 40-50% вверх. Так что стейблкоины с привязкой к золоту сейчас скорее бремя портфеля. Но осенью их объем можно довести до 20 -25%. Это станет хорошей защитой от ожидаемой турбулентности", - объясняет Орыщак.

Больше о ситуации на рынке золотых стейблокинов читайте в статье Delo.ua "Золотые" стейблокины: чем для инвесторов могут быть интересны криптоактивы, привязанные к золоту".