"Золотые" стейблкоины: чем для инвесторов могут быть интересны криптоактивы, привязанные к золоту

Последние пять лет золото демонстрирует заметный рост в цене: так, согласно данным London Gold Fixing, если в 2019 году банковский металл можно было приобрести за $1300 за тройскую унцию, то уже весной 2024 года стоимость достигла $2350. Рост курса золота заинтересовал рынок цифровых активов. Как результат, начали появляться стейблкоины, имеющие снабжение в золоте. Редакция Delo.ua решила разобраться, стоит ли инвестировать в золотые токены, какие риски и перспективы имеют такие монеты, можно ли обменять криптовалюту на реальный золотой слиток и как лучше формировать прибыльный криптопортфель.

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Примечание : Данный материал Delo.ua нельзя считать финансовым или инвестиционным советом или предложением. Каждый криптоинвестор несет личную ответственность за принятые решения по вложениям в цифровые активы.

Как появился рынок золотых стейблкоинов

Запуск "золотых" стейблкоинов стал ответом крипторынка на рост спроса на золото, объясняет аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак в комментарии Delo.ua., что в 2019 году золото подорожало на 20% до $1550 за тройскую унцию, что явно свидетельствовало о высоком спросе и любопытстве со стороны потребителей и инвесторов. В тот период было создано два золотых токена - PAX Gold (PAXG) и VeraOne (VRO).

"В 2020 году, на фоне экстремальной денежной эмиссии в США, золото подорожало еще на 26% - до $1908. А в некоторые моменты главный драгоценный металл подскакивал до $2077. К тому времени это был новый исторический максимум", - обращает внимание Орыщак.

По словам эксперта, после этого криптоинвесторов начало привлекать золото не только как динамично растущий в цене актив. Они хотели защититься от ускорения инфляции. Поэтому спрос на желтый металл и на инструменты, привязанные к цене на золото, выросли еще сильнее. Как результат, в 2020 году свой золотой стейблкоин представил и Tether. Он получил название Tether Gold (XAUT). Позже появились и другие проекты – Kinesis Gold (KAU), Comtech Gold (CGO) и т.д.

"Общий стандарт был установлен такой. Каждый токен приравнивался либо к тройской унции (31,1 г), либо к одному грамму золота. На инвестированные в стейблкоины средства владельцы проектов покупали физическое золото. Оно хранится в надежных хранилищах", - говорит Орыщак.

При этом разные проекты используют разные хранилища. В частности:

Tether Gold (XAUT) избрал для своего золота швейцарский депозитарий.

PAX Gold (PAXG) использует хранилища Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA).

Другие компании используют хранилища, разбросанные по всему миру.

Все ли золотые стейблкоины снабжены физическим золотом

Как объясняет финансовый аналитик Андрей Шевчишин , при запуске "золотого" стейблкоина компания должна обеспечить монеты надежными активами. Причем команда может выбрать активы для обеспечения стейблкоина по своему усмотрению из следующих вариантов:

запасы реального подтвержденного золота,

банковские и другие документы, подтверждающие исключительное право на быстрое получение золота,

документарное золото (банковские обязательства).

Далее аудитор обязательно должен подтвердить, соответствует ли заявленный объем активов количеству стейблкоинов, которые будут обращаться на крипторинку.

"Сейчас на мировых рынках тройская унция золота стоит около $2400. Выпуская золотой стейблкоин, можно раздробить его стоимость, например до $0,24. Таким образом, инвестиция или покупка становится массово доступной", - говорит Шевчишин.

От каких факторов зависит курс золотых токенов

Андрей Шевчишин отмечает, что на курс золотых стейблкоинов может влиять несколько факторов:

Спрос на эти монеты на разных криптобиржах и общее состояние рынка виртуальных активов, что может находиться в позитиве или негативе. Состояние на рынке золота, стоимость которого также зависит от многих факторов: спрос на актив, стоимость в банках, экономический кризис. "Самочувствие" американского доллара. Дело в том, что хотя золотые стейблкоины привязаны к реальному золоту, этот актив оценивается в долларах. Как результат, цена самого золотого стейблкоина оценивается в долларах, хотя обеспечена золотом и привязана к цене этого металла. Так что если на "состояние здоровья" доллара влияют разные факторы, - в частности, инфляция, статистические данные, спрос и т.д., - эти же факторы влияют и на стоимость реального золота, и на цену стейблкоина.

Так что, если посмотреть на все эти факторы, можно понять, что периодически курс золотого стейблкоина может отличаться от цены реального золота, говорит Шевчишин. В каких условиях может возникнуть такая ситуация? К примеру:

изменение цены на стейблкоина не поспевает за изменениями цены на мировых рынках,

на выходных торги на традиционных биржах не проводятся, так что цена стейблкоина не отражает возможные изменения цены золота на начало торгов,

Поэтому, чтобы минимизировать эти риски отклонений от цены, ликвидность золотых стейблкоинов низка.

"Курс "золотых" стейблкоинов привязан к стоимости золота, поэтому в идеальном мире монеты отражают котировки золота на мировых рынках. Но по факту не всегда удается идеально поддерживать 100% соотношение цен мировых рынков драгоценных металлов и крипторынку. Поэтому "золотые" стейблкоины имеют относительно низкую ликвидность". Андрей Шевчишин финансовый аналитик

Какие потенциальные риски существуют для золотых монет

Эксперты говорят, что стейблкоины еще не показали свое умение выживать в условиях экономических кризисов, поэтому пока неясно, насколько эти проекты могут быть стабильными в будущем.

" Возможно, какие-то проблемы с золотыми токенами и возникали, но никаких громких историй с большими проектами пока не было. Возможно, они будут, потому что стейблкоины, снабженные золотом, появились совсем недавно и еще не успели пройти испытание кризисным периодом", – говорит Орыщак.

Эксперт говорит, что проекты могут столкнуться с проблемами при следующих условиях:

высокая волатильность цен на золото,

плохой риск-менеджмент в командах,

нежелание владельцев проектов покупать физический драгоценный металл.

В этом случае золотые токены могут столкнуться с перекосами и паникой инвесторов. Тогда цена реального золота и стейблкоина рискуют разойтись. И не факт, что у команды проекта будет недостаточно опыта или резервов для поддержки рыночного курса монеты.

"Это главный риск, из-за которого следует использовать проекты с максимальной прозрачностью и регулировкой. Сейчас такие характеристики имеют - Tether Gold (XAUT) и PAX Gold (PAXG)". Максим Орыщак аналитик ЦБТ

Как менялся курс золотых стейблкоинов за последний год

Давайте посмотрим, как менялся курс некоторых золотых монет в 2023-2024 годах. Согласно данным Сoinmarketcap:

курс Tether Gold за год вырос на 21% То есть если в мае-2023 криптовалюта стоила $1972, сейчас эта монета находится на отметке в $2357. Токен занимает 125 место в топе криптовалют по уровню капитализации.

Курс Tether Gold растет круглый год. Источник: Сoinmarketcap.

курс PAX Gold за указанный период поднялся на 19,6%. Это значит, что в мае-2023 за монету предлагали $1985, а сейчас ее можно приобрести за $2349. Криптовалюта находится на 164 месте по уровню капитализации.

Курс PAX Gold медленно уходит вверх. Источник: Сoinmarketcap.

Как видим, курс этих монет может находиться примерно на одном уровне в указанные периоды. Но если посмотреть на графики, курсы токенов все равно имеют некоторые отличия.

Таким образом, можно убедиться, что на курс золотых стейблкоинов влияют не только стоимость реального золота, но и другие факторы, в частности, самочувствие американского доллара. Так что если у криптоинвесторов возникнет заинтересованность приобрести тот или иной золотой стейблкоин, следует проанализировать все имеющиеся проекты, чтобы выбрать наилучший вариант, который поможет достичь необходимых инвестиционных целей.

Как купить золотые стейблкоины

Самым надежным и удобным способом приобретения стейблкоинов остается их покупка на крупных централизованных криптобиржах, считает Орыщак, ведь защита криптоинвесторов от мошенников на таких площадках максимальна. К примеру, монету PAXG можно приобрести на бирже Binance. Также можно рассмотреть децентрализованные криптобиржевые площадки (DEX), но они менее удобны и комиссия здесь выше.

"Еще можно использовать криптообменники. Они работают в онлайн и оффлайн режиме. Пользователь по специальной форме переводит средства и получает на свой кошелек стейблкоины. За услуги взимается высокая комиссия до 10% суммы сделки", - говорит Орыщак.

А наименее безопасным вариантом криптоинвестиций считается покупка стейблкоина на p2p-платформах: "Покупатель находит интересующее его предложение и покупает стейблкоины "с рук" через платформу. Для этого нужно иметь опыт и знать, как выбрать надежную площадку и продавца", - считает Орыщак.

При этом Шевчишин добавляет, что при покупке золотых стейблкоинов стоит проверить, имеет ли ваш криптокошелек (или аккаунт на криптобирже) поддержку таких валют, ведь не все торговые площадки предоставляют такие возможности.

Можно ли обменять стейблкоины на реальное золото

Смарт-контракты при покупке золотых токенов могут предусматривать возможность обрести реальное золото, отмечает Шевчишин. Но такие процедуры имеют свою специфику, поэтому классический обмен провести достаточно сложно. В чем же могут возникнуть проблемы?

Во-первых, оценка качества и пробы золота, поскольку непонятно, кто оплачивает расходы при обмене.

Во-вторых, где хранить реальное золото и как провести инкассацию.

"При обмене золотого токена на реальное золото возникает много дополнительных вопросов, в отличие от банковского золота (документального подтверждения владения)", - говорит Шевчишин.

По мнению эксперта, сегодня мало людей нуждаются в реальном золоте. Главными пользователями являются центробанки, ювелиры, производители электроники, машиностроения.

"Центробанки не будут заниматься золотыми стейблкоинами, возможно, этот процесс могут организовать компании, условно, частные ювелиры. Так что сейчас такая функция как обмен золотого стейблкоина на реальное золото вряд ли станет популярной, но в будущем ситуация может измениться", - говорит Шевчишин.

Поэтому сейчас золотые стейблкоины в большинстве случаев рассматриваются как инвестиционно-спекулятивный инструмент, уверен Шевчишин.

Скептически настроен по перспективам обмена золотых токенов на реальный актив и Максим Орыщак. Эксперт говорит, что сегодня Tether Gold (XAUT) и PAX Gold (PAXG) предоставляют право обмена монетами на его эквивалент в золоте.

"Трудно сказать, как много инвесторов пользовались такой услугой, ведь сюда входят высокие транспортные расходы. А основная цель инвесторов – либо переждать опасный период крипторынка в золотых стейблкоинах, либо получить прибыль от криптоактивов во время роста золота. Вряд ли функция обмена токенов на физический металл пользуется спросом в таких целях", - говорит Орыщак.

Как правильно покупать золотые монеты для собственного инвестпортфеля

Шевчишин обращает внимание, что на крипторынке существует множество инвестиционных стратегий, и у большинства из них золото выступает балансирующим или антиинфляционным инструментом. Поэтому в зависимости от агрессивности портфеля доля золота может быть разной: очень низкой – для супер агрессивного портфеля, или высокой – для консервативного низкорискованного портфеля.

"Сейчас когда золото показывает исторически максимальные цены на мировых рынках и продолжает рост, включение золота в портфель будет нести не только функцию стабилизации, но и инвестиционную. Цена золота далеко не всегда покрывает инфляцию, и может даже показывать достаточно сильное падение стоимости, но в долгосрочном горизонте сохраняет положительный тренд". Андрей Шевчишин финансовый аналитик

Максим Орыщак отмечает, что распространенным среди инвесторов является практика размещения части средств инвестпортфеля именно в "золотых" стейблкоинах. Причем часто выбирается следующая стратегия:

1. В периоды "буллрана", когда криптовалютный рынок активно растет, доля в золотых токенах может снижаться до 5%.

2. Когда наступает период спада рынка криптовалют, долю золотых стейблкоинов можно увеличить до 20-25%.