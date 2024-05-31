"Золоті" стейблкоїни: чим для інвесторів можуть бути цікаві криптоактиви, привязані до золота

Останні п’ять років золото демонструє помітне зростання в ціні: так, згідно з даними London Gold Fixing, якщо у 2019 році банківський метал можна було придбати за $1300 за тройську унцію, то вже навесні 2024 року вартість досягла $2350. Зростання курсу золота зацікавило ринок цифрових активів. Як результат, почали з’являтися стейблкоїни, що мають забезпечення у золоті. Редакція Delo.ua вирішила розібратись, чи варто інвестувати в золоті токени, які ризики та перспективи мають такі монети, чи можна обміняти криптовалюту на реальний золотий зливок та яким чином краще формувати прибутковий криптопортфель.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронювати участь

Примітка: Даний матеріал Delo.ua не можна вважати фінансовою чи інвестиційною порадою або пропозицією. Кожен криптоінвестор несе особисту відповідальність за прийняті рішення щодо вкладень у цифрові активи.

Як з’явився ринок золотих стейблкоїнів

Запуск "золотих" стейблкоїнів став відповіддю крипторинка на зростання попиту на золото, пояснює аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак в коментарі Delo.ua. , що у 2019 році золото подорожчало на 20% до $1550 за тройську унцію, що явно свідчило про високий попит та цікавість з боку споживачів та інвесторів. У той період було створено два золоті токени - PAX Gold (PAXG) та VeraOne (VRO).

"У 2020 році, на тлі екстремальної грошової емісії в США, золото подорожчало ще на 26% - до $1908. А в деякі моменти головний дорогоцінний метал підскакував до $2077. На той час це був новий історичний максимум", - звертає увагу Орищак.

За словами експерта, після цього криптоінвесторів почало приваблювати золото не тільки як актив, що динамічно зростає у ціні. Вони хотіли захиститись ще й від прискорення інфляції. Тому попит на жовтий метал і на інструменти, прив’язані до ціни на золото, зросли ще сильніше. Як результат, у 2020 році свій золотий стейблкоїн представив й Tether. Він отримав назву Tether Gold (XAUT). Пізніше з'явилися й інші проєкти - Kinesis Gold (KAU), Comtech Gold (CGO) тощо.

"Загальний стандарт було встановлено такий. Кожен токен прирівнювався або до тройської унції (31,1 г) або до одного грама золота. На інвестовані в стейблкоїни кошти власники проєктів купували фізичне золото. Воно зберігається у надійних сховищах", - говорить Орищак.

При цьому різні проєкти використовують різні сховища. Зокрема:

Tether Gold (XAUT) обрав для свого золота швейцарський депозитарій.

PAX Gold (PAXG) використовує сховища Лондонської асоціації ринку дорогоцінних металів (LBMA).

Інші компанії використовують сховища, що розкидані по всьому світу.

Чи всі золоті стейблкоїни забезпечені фізичним золотом

Як пояснює фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, під час запуску "золотого" стейблкоїну компанія має забезпечити монети надійними активами. Причому команда може обрати активи для забезпечення стейблкоїну на свій розсуд з таких варіантів:

запаси реального підтвердженого золота,

банківські та інші документами, що підтверджують виключне право на швидке отримання золота,

документарне золото (банківські зобов'язання).

Далі аудитор обов’язково має підтвердити, чи відповідає заявлений обсяг активів кількості стейблкоїнів, які будуть перебувати у обігу на крипторинку.

"Зараз на світових ринках тройська унція золота коштує біля $2400. Випускаючи золотий стейблкоїн, можна роздробити його вартість, наприклад, до $0,24. Таким чином, інвестиція або покупка стає масово доступною", - каже Шевчишин.

Від яких факторів залежить курс золотих токенів

Андрій Шевчишин зазначає, що на курс золотих стейблкоїнів може впливати декілька факторів:

Попит на ці монети на різних криптобіржах та загальний стан ринку віртуальних активів, що може знаходитися в позитиві чи в негативі. Стан на ринку золота, вартість якого також залежить від багатьох чинників: попит на актив, вартість у банках, економічна криза тощо. "Самопочуття" американського доллара. Справа в тому, що хоча золоті стейблкоїни прив’язані до реального золота, цей актив оцінюється в доларах. Як результат, й ціна самого золотого стейблкоїну оцінюється в доларах, хоча забезпечена золотом та прив’язана до ціни цього металу. Тож якщо на "стан здоров’я" долара впливають різні чинники, - зокрема, інфляція, статистичні дані, попит тощо, - ці ж фактори впливають й на вартість реального золота, й на ціну стейблкоїну.

Тож якщо подивитися на усі ці фактори, можна зрозуміти, що періодично курс золотого стейблкоїна може відрізнятися від ціни реального золота, каже Шевчишин. За яких умов може виникнути така ситуація? Наприклад:

зміна ціни на стейблкоїну не поспіває за змінами ціни на світових ринках,

на вихідних торги на традиційних біржах не проводятся, тож ціна стейблкоїну не відображає можливі зміни ціни золота на початок торгів,

Тому, щоб мінімізувати ці ризики відхилень ціни, ліквідність золотих стейблкоїнів низька.

"Курс "золотих" стейблкоїнів прив'язаний до вартості золота, тож у ідеальному світі монети віддзеркалюють котирування золота на світових ринках. Але за фактом не завжди вдається ідеально підтримувати 100% співвідношення цін світових ринків дорогоцінних металів і крипторинку. Тому “золоті" стейблкоїни мають відносно низьку ліквідність”. Андрій Шевчишин фінансовий аналітик

Які потенційні ризики існують для золотих монет

Експерти кажуть, що стейблкоїни ще не показали своє вміння виживати в умовах економічних криз, тому поки незрозуміло, наскільки ці проєкти можуть бути стабільними у майбутньому.

"Можливо, якісь проблеми із золотими токенами й виникали, але жодних гучних історій із великими проектами поки що не було. Можливо, вони будуть, тому що стейблкоїни, забезпечені золотом, з'явилися зовсім недавно і ще не встигли пройти випробування кризовим періодом", - каже Орищак.

Експерт каже, що проєкти можуть зіткнутися з проблемами при таких умовах:

висока волатильність цін на золото,

поганий ризик-менеджмент в командах,

небажання власників проєктів купувати фізичний дорогоцінний метал.

В такому випадку золоті токени можуть зіткнутися з перекосами та панікою інвесторів. Тоді ціна реального золота та стейблкоїну ризикують розійтися. І не факт, що в команди проєкту буде недостатньо досвіду чи резервів для підтримки ринкового курсу монети.

"Це головний ризик, через який варто використовувати проекти з максимальною прозорістю та регулюванням. Зараз такі характеристики мають - Tether Gold (XAUT) та PAX Gold (PAXG)". Максим Орищак аналітик ЦБТ

Як змінювався курс золотих стейблкоїнів за останній рік

Давайте подивимося, як змінювався курс деяких золотих монет у 2023-2024 роках. Згідно з даними Сoinmarketcap:

курс Tether Gold за рік виріс на 21%. Тобто, якщо у травні-2023 криптовалюта коштувала $1972, зараз ця монета знаходиться на позначці у $2357. Токен займає 125 місце в топі криптовалют за рівнем капіталізації.

Курс Tether Gold зростає увесь рік. Джерело: Сoinmarketcap.

курс PAX Gold за вказаний період піднявся на 19,6%. Це значить, що у травні-2023 за монету пропонували $1985, а зараз її можна придбати за $2349. Криптовалюта знаходиться на 164 місці за рівнем капіталізації.

Курс PAX Gold повільно йде угору. Джерело: Сoinmarketcap.

Як бачимо, курс цих монет може знаходитися приблизно на одному рівні у зазначені періоди. Але якщо подивитися на графіки, курси токенів все одно мають деякі відмінності.

Таким чином, можна переконатися, що на курс золотих стейблкоїнів впливають не тільки вартість реального золота, а й інші фактори, зокрема, "самопочуття" американського долару. Тож якщо в криптоінвесторів виникне зацікавленість придбати той чи інший "золотий" стейблкоїн, варто проаналізувати усі наявні проєкти, щоб обрати найкращій варіант, який допоможе досягнути необхідних інвестиційних цілей.

Як можна придбати золоті стейблкоїни

Найнадійнішим і найзручнішим способом придбання стейблкоїнів залишається їх купівля на великих централізованих криптобіржах, вважає Орищак, адже захист криптоінвесторів від шахраїв на таких майданчиках максимальний. Наприклад, монету PAXG можна придбати на біржі Binance. Також можна розглянути децентралізовані криптобіржові майданчики (DEX), але вони менш зручні і комісія тут вища.

"Ще можна використовувати криптообмінники. Вони працюють в онлайн та офлайн режимі. Користувач за спеціальною формою переказує кошти та отримує на свій гаманець стейблкоїни. За послуги стягується висока комісія до 10% суми угоди", - говорить Орищак.

А найменш безпечним варіантом криптоінвестицій вважається покупка стейблкоїну на p2p-платформах: "Покупець знаходить цікаву для нього пропозицію і купує стейблкоїни "з рук" через платформу. Для цього потрібно мати досвід і знати, як вибрати надійний майданчик та продавця", - вважає Орищак.

При цьому Шевчишин додає, що при купівлі золотих стейблкоїнів варто перевірити, чи має ваш криптогаманець (або аккаунт на криптобіржі) підтримку таких валют, адже не всі торгові майданчики надають такі можливості.

Чи можна обміняти стейблкоїни на реальне золото

Смарт-контракти при купівлі золотих токенів можуть передбачати можливість отримати реальне золото, зазначає Шевчишин. Але такі процедури мають свою специфіку, тому класичний обмін провести доволі складно. В чому ж можуть виникнути труднощі?

По-перше, оцінка якості та проби золота, оскільки незрозуміло, хто це оплачує витрати під час обміну.

По-друге, де зберігати реальне золото та як провести інкасацію.

"При обміні золотого токену на реальне золото виникає багато додаткових питань, на відміну банківського золота (документального підтвердження володіння)", - говорить Шевчишин.

На думку експерта, сьогодні мало людей мають потребу в реальному золоті. Загалом головними користувачами є центробанки, ювеліри, виробники електроніки, машинобудування.

"Центробанки не займатимуться золотими стейблкоїнами, можливо, цей процес можуть організувати компанії, умовно, приватні ювеліри. Тож зараз така функція як обмін золотого стейблкоїну на реальне золото навряд чи стане популярною, але в майбутньому ситуація може змінитися", - говорить Шевчишин.

Тому зараз золоті стейблкоїни в більшості випадків розглядаються як інвестиційно-спекулятивний інструмент, впевнений Шевчишин.

Скептично настроєний щодо перспектив обміну золотих токенів на реальний актив й Максим Орищак. Експерт каже, що сьогодні Tether Gold (XAUT) та PAX Gold (PAXG) надають право обміну таких монет на його еквівалент в золоті.

"Важко сказати, як багато інвесторів користувалися такою послугою, адже сюди входять високі транспортні витрати. А основна мета інвесторів - або перечекати небезпечний період крипторинку у золотих стейблкоінах, або отримати прибуток від криптоактивів під час зростання золота. Навряд чи функція обміну токенів на фізичний метал користується попитом за таких цілей", - говорить Орищак.

Як правильно купувати золоті монети для власного інвестпортфелю

Шевчишин звертає увагу, що на крипторинку існує безліч інвестиційних стратегій, і у більшості з них золото виступає балансуючим чи антиінфляційним інструментом. Тому залежно від агресивності портфеля, частка золота може бути різною: дуже низькою – для супер агресивного портфеля, або високою – для консервативного низькоризикованого портфеля.

"Зараз коли золото показує історично максимальні ціни на світових ринках і продовжує зростання, включення золота до портфеля нестиме не лише функцію стабілізації, а й інвестиційну. Ціна золота далеко не завжди покриває інфляцію, і може навіть показувати досить сильне падіння вартості, однак у довгостроковому горизонті зберігає позитивний тренд". Андрій Шевчишин фінансовий аналітик

Максим Орищак зазначає, що наразі розповсюдженим серед інвесторів є практика розміщення частини коштів інвестпортфелю саме в "золотих" стейблкоїнах. Причому часто обирається наступна стратегія:

1. У періоди "булрану", коли криптовалютний ринок активно зростає, частка в золотих токенах може знижуватися до 5%.

2. Коли настає період спаду ринку криптовалют, частку золотих стейблкоїнів можна збільшити до 20-25%.