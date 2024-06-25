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Що таке ринок золотих стейблкоїнів та як правильно купувати криптомонети - оцінки експертів
Запуск "золотих" стейблкоїнів став відповіддю крипторинка на зростання попиту на золото. Ще у 2019 році золото подорожчало на 20% до $1550 за тройську унцію, що явно свідчило про високий попит та цікавість з боку споживачів та інвесторів. У той період було створено два золоті токени - PAX Gold (PAXG) та VeraOne (VRO). Про це розповідає аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак. Більше про ситуацію на ринку золотих стейблкоїнів читайте у статті Delo.ua "Золоті" стейблкоїни: чим для інвесторів можуть бути цікаві криптоактиви, привязані до золота".
"У 2020 році, на тлі екстремальної грошової емісії в США, золото подорожчало ще на 26% - до $1908. А в деякі моменти головний дорогоцінний метал підскакував до $2077. На той час це був новий історичний максимум", - звертає увагу Орищак.
За словами експерта, після цього криптоінвесторів почало приваблювати золото не тільки як актив, що динамічно зростає у ціні. Вони хотіли захиститись ще й від прискорення інфляції. Тому попит на жовтий метал і на інструменти, прив’язані до ціни на золото, зросли ще сильніше. Як результат, у 2020 році свій золотий стейблкоїн представив й Tether. Він отримав назву Tether Gold (XAUT). Пізніше з'явилися й інші проєкти - Kinesis Gold (KAU), Comtech Gold (CGO) тощо.
"Загальний стандарт було встановлено такий. Кожен токен прирівнювався або до тройської унції (31,1 г) або до одного грама золота. На інвестовані в стейблкоїни кошти власники проєктів купували фізичне золото. Воно зберігається у надійних сховищах", - говорить Орищак.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
При цьому різні проєкти використовують різні сховища. Зокрема:
- Tether Gold (XAUT) обрав для свого золота швейцарський депозитарій.
- PAX Gold (PAXG) використовує сховища Лондонської асоціації ринку дорогоцінних металів (LBMA).
- Інші компанії використовують сховища, що розкидані по всьому світу.
Як правильно купувати золоті монети для власного інвестпортфелю
Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин звертає увагу, що на крипторинку існує безліч інвестиційних стратегій, і у більшості з них золото виступає балансуючим чи антиінфляційним інструментом. Тому залежно від агресивності портфеля, частка золота може бути різною: дуже низькою – для супер агресивного портфеля, або високою – для консервативного низькоризикованого портфеля.
"Зараз коли золото показує історично максимальні ціни на світових ринках і продовжує зростання, включення золота до портфеля нестиме не лише функцію стабілізації, а й інвестиційну. Ціна золота далеко не завжди покриває інфляцію, і може навіть показувати досить сильне падіння вартості, однак у довгостроковому горизонті зберігає позитивний тренд", - каже експерт.
Максим Орищак із ЦБТ зазначає, що наразі розповсюдженим серед інвесторів є практика розміщення частини коштів інвестпортфелю саме в "золотих" стейблкоїнах. Причому часто обирається наступна стратегія:
1. У періоди "булрану", коли криптовалютний ринок активно зростає, частка в золотих токенах може знижуватися до 5%.
2. Коли настає період спаду ринку криптовалют, частку золотих стейблкоїнів можна збільшити до 20-25%.
"Нині крипторинок консолідується перед продовженням зростання. Bitcoin (BTC) восени може досягти $100-110 тис., це ще 40-50% нагору. Тож стейблкоїни з прив'язкою до золота зараз скоріше тягар портфелю. Але восени їхній обсяг можна довести до 20-25%. Це стане гарним захистом від очікуваної турбулентності", - пояснює Орищак.
Більше про ситуацію на ринку золотих стейблкоїнів читайте у статті Delo.ua "Золоті" стейблкоїни: чим для інвесторів можуть бути цікаві криптоактиви, привязані до золота".