Що таке ринок золотих стейблкоїнів та як правильно купувати криптомонети - оцінки експертів

Запуск "золотих" стейблкоїнів став відповіддю крипторинка на зростання попиту на золото. Ще у 2019 році золото подорожчало на 20% до $1550 за тройську унцію, що явно свідчило про високий попит та цікавість з боку споживачів та інвесторів. У той період було створено два золоті токени - PAX Gold (PAXG) та VeraOne (VRO). Про це розповідає аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак. Більше про ситуацію на ринку золотих стейблкоїнів читайте у статті Delo.ua "Золоті" стейблкоїни: чим для інвесторів можуть бути цікаві криптоактиви, привязані до золота".

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"У 2020 році, на тлі екстремальної грошової емісії в США, золото подорожчало ще на 26% - до $1908. А в деякі моменти головний дорогоцінний метал підскакував до $2077. На той час це був новий історичний максимум", - звертає увагу Орищак.

За словами експерта, після цього криптоінвесторів почало приваблювати золото не тільки як актив, що динамічно зростає у ціні. Вони хотіли захиститись ще й від прискорення інфляції. Тому попит на жовтий метал і на інструменти, прив’язані до ціни на золото, зросли ще сильніше. Як результат, у 2020 році свій золотий стейблкоїн представив й Tether. Він отримав назву Tether Gold (XAUT). Пізніше з'явилися й інші проєкти - Kinesis Gold (KAU), Comtech Gold (CGO) тощо.

"Загальний стандарт було встановлено такий. Кожен токен прирівнювався або до тройської унції (31,1 г) або до одного грама золота. На інвестовані в стейблкоїни кошти власники проєктів купували фізичне золото. Воно зберігається у надійних сховищах", - говорить Орищак.

При цьому різні проєкти використовують різні сховища. Зокрема:

Tether Gold (XAUT) обрав для свого золота швейцарський депозитарій.

PAX Gold (PAXG) використовує сховища Лондонської асоціації ринку дорогоцінних металів (LBMA).

Інші компанії використовують сховища, що розкидані по всьому світу.

Як правильно купувати золоті монети для власного інвестпортфелю

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин звертає увагу, що на крипторинку існує безліч інвестиційних стратегій, і у більшості з них золото виступає балансуючим чи антиінфляційним інструментом. Тому залежно від агресивності портфеля, частка золота може бути різною: дуже низькою – для супер агресивного портфеля, або високою – для консервативного низькоризикованого портфеля.

"Зараз коли золото показує історично максимальні ціни на світових ринках і продовжує зростання, включення золота до портфеля нестиме не лише функцію стабілізації, а й інвестиційну. Ціна золота далеко не завжди покриває інфляцію, і може навіть показувати досить сильне падіння вартості, однак у довгостроковому горизонті зберігає позитивний тренд", - каже експерт.

Максим Орищак із ЦБТ зазначає, що наразі розповсюдженим серед інвесторів є практика розміщення частини коштів інвестпортфелю саме в "золотих" стейблкоїнах. Причому часто обирається наступна стратегія:

1. У періоди "булрану", коли криптовалютний ринок активно зростає, частка в золотих токенах може знижуватися до 5%.

2. Коли настає період спаду ринку криптовалют, частку золотих стейблкоїнів можна збільшити до 20-25%.

"Нині крипторинок консолідується перед продовженням зростання. Bitcoin (BTC) восени може досягти $100-110 тис., це ще 40-50% нагору. Тож стейблкоїни з прив'язкою до золота зараз скоріше тягар портфелю. Але восени їхній обсяг можна довести до 20-25%. Це стане гарним захистом від очікуваної турбулентності", - пояснює Орищак.

Більше про ситуацію на ринку золотих стейблкоїнів читайте у статті Delo.ua "Золоті" стейблкоїни: чим для інвесторів можуть бути цікаві криптоактиви, привязані до золота".