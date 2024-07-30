Объем продаж NFT в июле достиг минимума с ноября 2023 года

Рынок NFT продолжает переживать спад, достигнув самой низкой точки с ноября 2023 года. В июле 2024 года объем продаж составил всего 395,5 миллиона долларов, что является новым минимумом за последние месяцы, согласно данным CryptoSlam. Средняя стоимость продаж также снизилась до 39,56 долларов. Об этом сообщает Incrypted.

В июле года объем продаж в секторе NFT снова уменьшился, продолжая нисходящий тренд, продолжающийся с марта 2024 года. Это также видно на графиках, где зафиксировано постоянное понижение объема продаж, количества уникальных покупателей и продавцов.

Недельный график показывает, что спад начался с середины месяца. Хотя в начале июля были признаки возможного восстановления после резкого падения в июне, где объем продаж снизился на более чем 83% — со 141,6 миллиона долларов до 23,78 миллиона долларов.



В целом во втором квартале 2024 года объем продаж на рынке NFT существенно снизился, составив 2,2 миллиарда долларов. Это на 45% меньше, чем в первом квартале, когда объем продаж достигал 4,1 миллиарда долларов.



Рассматривая количество транзакций, июль 2024 занял третье место среди месяцев текущего года по этому показателю. За этот период было совершено 9,9 миллионов сделок, что значительно превышает показатель июня, когда было зафиксировано 5,7 миллиона транзакций.



Увеличение количества транзакций не обязательно свидетельствует о положительных изменениях на рынке NFT. Напротив, средняя стоимость продаж NFT в июле 2024 года упала до 39,56 долларов, что является самым низким показателем с сентября 2023 года.



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