Обсяг продажів NFT у липні досяг мінімуму з листопада 2023 року

Ринок NFT продовжує переживати спад, досягнувши найнижчої точки з листопада 2023 року. У липні 2024 року обсяг продажів склав лише 395,5 мільйона доларів, що є новим мінімумом за останні місяці, згідно з даними CryptoSlam. Середня вартість продажу також знизилася до 39,56 доларів. Про це повідомляє Іncrypted.

У липні року обсяг продажів у секторі NFT знову зменшився, продовжуючи спадний тренд, що триває з березня 2024 року. Це також видно на графіках, де зафіксовано постійне зниження обсягу продажів, кількості унікальних покупців і продавців.

Тижневий графік показує, що спад розпочався з середини місяця. Хоча на початку липня були ознаки можливого відновлення після різкого падіння в червні, де обсяг продажів знизився на більш ніж 83% — з 141,6 мільйонів доларів до 23,78 мільйонів доларів.



Загалом у другому кварталі 2024 року обсяг продажів на ринку NFT суттєво знизився, склавши 2,2 мільярда доларів. Це на 45% менше, ніж у першому кварталі, коли обсяг продажів сягав 4,1 мільярда доларів.



Розглядаючи кількість транзакцій, липень 2024 року посів третє місце серед місяців поточного року за цим показником. За цей період було здійснено 9,9 мільйона угод, що значно перевищує показник червня, коли було зафіксовано 5,7 мільйона транзакцій.



Збільшення кількості транзакцій не обов'язково свідчить про позитивні зміни на ринку NFT. Навпаки, середня вартість продажу NFT у липні 2024 року впала до 39,56 доларів, що є найнижчим показником з вересня 2023 року.



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