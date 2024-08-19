Суд в Дубае признал выплату зарплаты в криптовалюте законной

В значительном обновлении правового подхода Объединенных Арабских Эмиратов к криптовалютам, Суд первой инстанции Дубая признал выплату зарплаты в криптовалюте действительной по трудовым договорам.

Об этом пишет Cointelegraph.

Это решение касается дела № 1739 от 2024 года, которое отметило изменение прежней позиции суда, когда в 2023 году аналогичный иск был отклонен из-за отсутствия точной оценки криптовалюты.

Ирина Хивер, партнер юридической фирмы NeosLegal в ОАЭ, прокомментировала это решение как "прогрессивный подход" к интеграции цифровых валют в правовую и экономическую систему страны.

Речь шла о работнике, который подал иск против работодателя из-за невыплаты части зарплаты в виде токенов EcoWatt, предусмотренных трудовым договором.

В 2023 году суд отказался от выплаты в криптовалюте из-за отсутствия четкого метода оценки токенов в фиатных валютах. Однако в 2024 году суд принял решение в пользу работника, признав обязательным выплату заработной платы в криптовалюте, как это предусмотрено контрактом.

"Это решение подтверждает, что если трудовой договор содержит такие условия, и компания, и работник должны их соблюдать. Успокаивает, что суд признает, что заработная плата, независимо от того, выплачивается ли она в фиатной форме или в криптовалюте, является законным правом работника во исполнение согласованной работы", — отметила Хивер.

Судебное решение подчеркнуло, что независимо от формы выплаты, будь то фиат или криптовалюта, работники имеют законное право на получение заработной платы за проделанную работу.

Добавим, что новые ограничения на P2P переводы от НБУ могут стать проблемными для криптоэнтузиастов, проводящих большое количество сделок по покупке и продаже stablecoin.

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