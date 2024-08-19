У Дубаї суд визнав виплату зарплати в криптовалюті законною

У значному оновленні правового підходу Об'єднаних Арабських Еміратів до криптовалют, Суд першої інстанції Дубая визнав виплату зарплати в криптовалюті дійсною за трудовими договорами.

Про це пише Cointelegraph.

Це рішення стосується справи № 1739 від 2024 року, яка відзначила зміну попередньої позиції суду, коли у 2023 році аналогічний позов було відхилено через відсутність точної оцінки криптовалюти.

Ірина Хівер, партнер юридичної фірми NeosLegal в ОАЕ, прокоментувала це рішення як "прогресивний підхід" до інтеграції цифрових валют у правову та економічну систему країни.

У справі йшлося про працівника, який подав позов проти роботодавця через невиплату частини зарплати у вигляді токенів EcoWatt, передбачених трудовим договором.

У 2023 році суд відмовився від виплати в криптовалюті через відсутність чіткого методу оцінки токенів у фіатних валютах. Однак у 2024 році суд ухвалив рішення на користь працівника, визнавши обов’язковою виплату заробітної плати в криптовалюті, як це передбачено контрактом.

"Це рішення підтверджує, що якщо трудовий договір містить такі умови, і компанія, і працівник повинні їх дотримуватися. Заспокоює те, що суд визнає, що заробітна плата, незалежно від того, чи виплачується вона у фіатній формі чи в криптовалюті, є законним правом працівника на виконання погодженої роботи", - зазначила Хівер.

Судове рішення підкреслило, що незалежно від форми виплати, будь-то фіат чи криптовалюта, працівники мають законне право на отримання заробітної плати за виконану роботу.

Додамо, що нові обмеження на P2P перекази від НБУ можуть стати проблемними для криптоентузіастів, які проводять велику кількість операцій по купівлі та продажу stablecoin.

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