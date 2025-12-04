Запланована подія 2

Андрей Длигач рассказал, как украинская экономика может обогнать российскую за 10 лет

FutureTech Meetup: United for 2026, Андрей Длигач
Фото: скриншот с FutureTech Meetup: United for 2026

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Украина может обогнать Россию по показателю ВВП в течение 10 лет. Основатель и CEO группы компаний Advanter Group Андрей Длигач назвал сценарии, по которым Украина может добиться такого результата.

Об этом, как пишет Delo.ua, он заявил во время выступления на FutureTech Meetup: United for 2026.

Андрей Длигач заявил, что Украина может обогнать РФ по показателям ВВП, например, либо благодаря росту нашей экономики в 10 раз, либо сокращению российской вдвое. По его мнению, наиболее вероятный средний сценарий, при котором Украина будет иметь ВВП в триллион долларов, а Россия около $700 млрд.

Кроме этого, он отметил, что с высокой вероятностью мы будем иметь в 2026 году определенное "шаткое соглашение" — договоренность, которая даст Украине короткую передышку.

"Это не будет мир, но позволит избежать худшего сценария, заложенного в бюджет, выиграть время для усиления человеческого капитала, проведения выборов и подготовки к новой волне войны. То есть базовый сценарий — не завершение войны, а изменение ее фазы",  утверждает Длигач.

По его словам, выйти на высокий уровень экономического роста Украина сможет, выполнив три ключевых компонента.

1. Производительность труда

Андрей Длигач говорит, что сейчас производительность труда в Украине составляет около $20 тыс. на одного работающего. По его словам, за 10 лет этот показатель нужно как минимум утроить.

Это возможно только за счет:

  • автоматизации,
  • усложнения экономики,
  • ухода от сырьевой модели.

Он напоминает, что до войны Украина держалась на дешевой рабочей силе, дешевом электричестве, логистике и плодородных землях. Однако в 2025 году эти преимущества фактически исчезли.

"Рабочей силы не хватает, электричество стало одним из самых дорогих в Европе, логистика разрушена, земли — заминированы или теряют плодородие. Следовательно, старая модель больше не работает  нужна новая экономика",  подчеркивает CEO группы компаний Advanter Group.

2. Использование сильных сторон

Также среди важных задач Украины, по мнению Андрея Длигача, — это скорость и способность адаптировать бизнес-модели, что должно быть превращено в системное преимущество.

"Однако сегодня в стабильном финансовом состоянии — только 15% бизнеса, тогда как в 2024 году было 35%. Большинство компаний не инвестируют, потому что не доверяют государству и имеют слишком короткий горизонт планирования", — приводит данные предприниматель.

По его словам, потребности бизнеса три года подряд остаются прежними:

  • деньги,
  • люди,
  • адекватная налоговая система,
  • неизменные правила игры,
  • верховенство права.

3. Человеческий капитал и психологическая стойкость

Длигач отмечает, что государственный бюджет — очень условный документ. Он добавляет, что параметры в нем возможны только при высокой инфляции, поэтому на них не стоит ориентироваться.

В то же время Украине по силам изменить:

  • состояние человеческого капитала,
  • морально-психологическую атмосферу в бизнесе,
  • готовность действовать сообща.

Он подчеркивает, что дефицит людей будет расти, и именно производительность станет решающим фактором.

Долгосрочное видение

Предприниматель уверяет, что Украине нужно вернуть способность мыслить масштабно и действовать амбициозно. Он приводит пример Польши, которая уже вышла на показатель ВВП в триллион долларов.

"Украина в четвертый раз достигла всего $200 млрд. Даже при оптимистическом сценарии 2025-го — $220–240 млрд. Почему мы постоянно откатываемся назад? Потому что не меняем логику позиционирование страны, инвестиционной политики, экспорта", — рассказывает CEO группы компаний Advanter Group.

Он уточняет, что за 20 лет накопившиеся прямые иностранные инвестиции в Украину почти не выросли. Польша за это время накопила $350 млрд.

Украине нужно сменить тренд:

  • поднять долю капитальных инвестиций до 25%,
  • привлечь около $300 млрд прямых иностранных инвестиций в следующее десятилетие.

По его мнению, IT может стать драйвером этих изменений от человеческого капитала до новых экспортных моделей.

"А еще нужно изменить логику экспорта — последовать примеру Турции и Польши. Именно поэтому Минэкономики сейчас так сфокусировано на стратегии роста украинского экспорта: без этого дефицит торгового баланса будет только увеличиваться", — резюмирует эксперт.

Напомним, ЕС оценил потребности Украины более чем в 71 млрд евро в 2026 году при условии завершения войны.