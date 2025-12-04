Андрей Длигач рассказал, как украинская экономика может обогнать российскую за 10 лет

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Украина может обогнать Россию по показателю ВВП в течение 10 лет. Основатель и CEO группы компаний Advanter Group Андрей Длигач назвал сценарии, по которым Украина может добиться такого результата.

Об этом, как пишет Delo.ua, он заявил во время выступления на FutureTech Meetup: United for 2026.

Андрей Длигач заявил, что Украина может обогнать РФ по показателям ВВП, например, либо благодаря росту нашей экономики в 10 раз, либо сокращению российской вдвое. По его мнению, наиболее вероятный средний сценарий, при котором Украина будет иметь ВВП в триллион долларов, а Россия около $700 млрд.

Кроме этого, он отметил, что с высокой вероятностью мы будем иметь в 2026 году определенное "шаткое соглашение" — договоренность, которая даст Украине короткую передышку.

"Это не будет мир, но позволит избежать худшего сценария, заложенного в бюджет, выиграть время для усиления человеческого капитала, проведения выборов и подготовки к новой волне войны. То есть базовый сценарий — не завершение войны, а изменение ее фазы", — утверждает Длигач.

По его словам, выйти на высокий уровень экономического роста Украина сможет, выполнив три ключевых компонента.

1. Производительность труда

Андрей Длигач говорит, что сейчас производительность труда в Украине составляет около $20 тыс. на одного работающего. По его словам, за 10 лет этот показатель нужно как минимум утроить.

Это возможно только за счет:

автоматизации,

усложнения экономики,

ухода от сырьевой модели.

Он напоминает, что до войны Украина держалась на дешевой рабочей силе, дешевом электричестве, логистике и плодородных землях. Однако в 2025 году эти преимущества фактически исчезли.

"Рабочей силы не хватает, электричество стало одним из самых дорогих в Европе, логистика разрушена, земли — заминированы или теряют плодородие. Следовательно, старая модель больше не работает — нужна новая экономика", — подчеркивает CEO группы компаний Advanter Group.

2. Использование сильных сторон

Также среди важных задач Украины, по мнению Андрея Длигача, — это скорость и способность адаптировать бизнес-модели, что должно быть превращено в системное преимущество.

"Однако сегодня в стабильном финансовом состоянии — только 15% бизнеса, тогда как в 2024 году было 35%. Большинство компаний не инвестируют, потому что не доверяют государству и имеют слишком короткий горизонт планирования", — приводит данные предприниматель.

По его словам, потребности бизнеса три года подряд остаются прежними:

деньги,

люди,

адекватная налоговая система,

неизменные правила игры,

верховенство права.

3. Человеческий капитал и психологическая стойкость

Длигач отмечает, что государственный бюджет — очень условный документ. Он добавляет, что параметры в нем возможны только при высокой инфляции, поэтому на них не стоит ориентироваться.

В то же время Украине по силам изменить:

состояние человеческого капитала,

морально-психологическую атмосферу в бизнесе,

готовность действовать сообща.

Он подчеркивает, что дефицит людей будет расти, и именно производительность станет решающим фактором.

Долгосрочное видение

Предприниматель уверяет, что Украине нужно вернуть способность мыслить масштабно и действовать амбициозно. Он приводит пример Польши, которая уже вышла на показатель ВВП в триллион долларов.

"Украина в четвертый раз достигла всего $200 млрд. Даже при оптимистическом сценарии 2025-го — $220–240 млрд. Почему мы постоянно откатываемся назад? Потому что не меняем логику позиционирование страны, инвестиционной политики, экспорта", — рассказывает CEO группы компаний Advanter Group.

Он уточняет, что за 20 лет накопившиеся прямые иностранные инвестиции в Украину почти не выросли. Польша за это время накопила $350 млрд.

Украине нужно сменить тренд:

поднять долю капитальных инвестиций до 25%,

привлечь около $300 млрд прямых иностранных инвестиций в следующее десятилетие.

По его мнению, IT может стать драйвером этих изменений от человеческого капитала до новых экспортных моделей.

"А еще нужно изменить логику экспорта — последовать примеру Турции и Польши. Именно поэтому Минэкономики сейчас так сфокусировано на стратегии роста украинского экспорта: без этого дефицит торгового баланса будет только увеличиваться", — резюмирует эксперт.

Напомним, ЕС оценил потребности Украины более чем в 71 млрд евро в 2026 году при условии завершения войны.