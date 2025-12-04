Андрій Длігач розповів, як українська економіка може обігнати російську за 10 років

Державний секретар США Марко Рубіо напередодні заявив, що Україна може обігнати Росію за показником ВВП впродовж 10 років. Засновник і CEO групи компаній Advanter Group Андрій Длігач назвав сценарії, за якими Україна може досягти такого результату.

Андрій Длігач заявив, що Україна може обігнати РФ за показниками ВВП, наприклад, або через збільшення нашої економіки у 10 разів, або скорочення російського вдвічі. На його думку, найімовірніший середні сценарії, при якому Україна матиме ВВП у трильйон доларів, а Росія близько $700 млрд.

Крім цього, він наголосив, що з високою ймовірністю ми матимемо у 2026 році певну "хитку угоду" — домовленість, яка дасть Україні коротку передишку.

"Це не буде мир, але дозволить уникнути найгіршого сценарію, закладеного в бюджет, виграти час для посилення людського капіталу, проведення виборів і підготовки до нової хвилі війни. Тобто базовий сценарій — не завершення війни, а зміна її фази", — стверджує Длігач.

За його словами, вийти на високий рівень економічного зростання Україна зможе, виконавши три ключові компоненти.

1. Продуктивність праці

Андрій Длігач каже, що зараз продуктивність праці в Україні становить лише близько $20 тис. на одного працюючого. За його словами, за 10 років цей показник потрібно щонайменше потроїти.

Це можливо лише через:

автоматизацію,

ускладнення економіки,

відхід від сировинної моделі.

Він нагадує, що до війни Україна трималася на дешевій робочій силі, дешевій електриці, логістиці та родючих землях. Проте у 2025 році ці переваги фактично знищені. "Робочої сили бракує, електрика стала однією з найдорожчих у Європі, логістика зруйнована, землі — заміновані або втрачають родючість. Отже, стара модель більше не працює — потрібна нова економіка", — підкреслює CEO групи компаній Advanter Group.

2. Використання сильних сторін

Також серед важливих задач України, на думку Андрія Длігача, — це швидкість і здатність адаптувати бізнес-моделі, що має бути перетворено на системну перевагу.

"Проте сьогодні в стабільному фінансовому стані лише 15% бізнесу проти 35% у 2024 році. Більшість компаній не інвестує, бо не довіряє державі та має надто короткий горизонт планування", — приводить дані підприємець.

За його словами, потреби бізнесу три роки поспіль залишаються однаковими:

гроші,

люди,

адекватна податкова система,

незмінні правила гри,

верховенство права.

3. Людський капітал і психологічна стійкість

Длігач зауважує, що державний бюджет — дуже умовний документ. Він додає, що параметри в ньому можливі лише за умови високої інфляції, тому на них не варто орієнтуватися.

Водночас Україні під силу змінити:

стан людського капіталу,

морально-психологічну атмосферу в бізнесі,

готовність діяти спільно.

Він підкреслює, що дефіцит людей зростатиме, і саме продуктивність стане вирішальним чинником.

Довгострокове бачення

Підприємець запевняє, що Україні потрібно повернути здатність мислити масштабно та діяти амбітно. Він наводить приклад Польщі, яка вже вийшла на ВВП у трильйон доларів.

"Україна вчетверте досягла лише $200 млрд. Навіть за оптимістичного сценарію 2025-го — $220–240 млрд. Чому ми постійно відкочуємось назад? Тому що не змінюємо логіку: позиціонування країни, інвестиційної політики, експорту", — розповідає CEO групи компаній Advanter Group.

Він уточнює, що за 20 років накопичені прямі іноземні інвестиції в Україну майже не зросли. Польща за цей час накопичила $350 млрд.

Україні потрібно змінити тренд:

підняти частку капітальних інвестицій до 25%,

залучити близько $300 млрд пряммх іноземних інвестиції в наступне десятиліття.

На його думку, IT може стати драйвером цих змін — від людського капіталу до нових експортних моделей.

"А ще потрібно змінити логіку експорту — взяти приклад з Туреччини та Польщі. Саме тому Мінекономіки нині так сфокусоване на стратегії росту українського експорту: без цього дефіцит торгового балансу буде лише збільшуватись", — резюмує експерт.

