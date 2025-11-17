ЄС оцінив потреби України у понад 71 млрд євро у 2026 році за умови завершення війни - журналіст

Згідно з документом Єврокомісії, у 2026 році Україні може знадобитися 71,7 млрд євро, з них 51,6 млрд – на військові потреби, за умови завершення війни в тому ж році.

Як пише Delo.ua, по це інформує кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

Скільки грошей потрібно Україні

"Згідно з документом Єврокомісії, підготовленим командою Урсули фон дер Ляєн та розісланим державам-членам ЄС, у 2026 році Україні може знадобитися 71,7 мільярда євро, з яких 51,6 мільярда - на військові потреби. Ідеться про розрахунки, що ґрунтуються на припущенні, що війна завершиться впродовж цього ж року", - написав він.

"Репараційний кредит" від ЄС

Нагадаємо, нещодавно Європейський Союз почав розглядати можливість надання Україні "репараційного кредиту".

Планується, що Україна може отримати близько 140 млрд євро нових кредитів із заморожених російських активів. Кошти будуть повернуті лише у разі, якщо Росія погодиться виплатити компенсацію за завдані війною збитки.

В Європейському Союзі дедалі сильніше утверджується переконання, що саме використання заморожених активів Центрального банку Росії є найбільш дієвим і стабільним механізмом фінансування України, адже інші можливості підтримки поступово вичерпуються.

Згідно з макропрогнозом ICU, українська економіка залишатиметься критично залежною від міжнародної допомоги щонайменше до кінця 2026 року. Водночас потенційне затвердження "репараційного кредиту" від ЄС обсягом 140 млрд євро, прив’язаного до заморожених активів Росії, може стати своєрідним "фінансовим щитом" для України та значно покращити її макроекономічні перспективи.

Разом із тим, існує зворотний ефект: ці активи спершу планувалися як ресурс для післявоєнного відновлення, тому їхнє використання для поточних потреб обмежує фінансові можливості у майбутньому.

Загальна сума заморожених активів Центрального банку Росії у світі, за різними оцінками, становить від 260 до 350 млрд євро.