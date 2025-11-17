ЕС оценил потребности Украины более чем в 71 млрд евро в 2026 году при условии завершения войны — журналист

Согласно документу Еврокомиссии, в 2026 году Украине может понадобиться 71,7 млрд евро, из них 51,6 млрд – на военные нужды, при условии завершения войны в том же году.

Как пишет Delo.ua, по этому информирует корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Сколько денег нужно Украине

"Согласно документу Еврокомиссии, подготовленному командой Урсулы фон дер Ляен и разосланным государствам-членам ЕС, в 2026 году Украине может понадобиться 71,7 миллиарда евро, из которых 51,6 миллиарда - на военные нужды. Речь идет о расчетах, которые основываются на предположении", - сказал он.

"Репарационный кредит" от ЕС

Напомним, недавно Европейский Союз начал рассматривать возможность предоставления Украине "репарационного кредита".

Планируется, что Украина может получить около 140 млрд евро новых кредитов по замороженным российским активам. Средства будут возвращены только в том случае, если Россия согласится выплатить компенсацию за нанесенный войной ущерб.

В Европейском Союзе все сильнее утверждается убеждение, что именно использование замороженных активов Центрального банка России является наиболее действенным и стабильным механизмом финансирования Украины, ведь другие возможности поддержки постепенно иссякают.

Согласно макропрогнозу ICU, украинская экономика будет оставаться критически зависимой от международной помощи, по меньшей мере, до конца 2026 года. В то же время, потенциальное утверждение "репарационного кредита" от ЕС объемом 140 млрд евро, привязанного к замороженным активам России, может стать своеобразным "финансовым щитом" для Украины и значительно улучшить ее макроэкономические перспективы.

Вместе с тем существует обратный эффект: эти активы изначально планировались как ресурс для послевоенного восстановления, поэтому их использование для текущих нужд ограничивает финансовые возможности в будущем.

Общая сумма замороженных активов Центрального банка России в мире, по разным оценкам, составляет от 260 до 350 млрд евро.