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Bitcoin снова стремительно подешевел

Bitcoin, криптовалюта
Криптовалюта опустилась до уровня менее 20 тыс. долларов. Фото: Википедия

Самая крупная криптовалюта Bitcoin 10 марта резко подешевела. За последние 24 часа падение составило 8,20% и цена по Bitcoin опустилась до 19 852,91 долларов США.

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Об этом свидетельствуют данные криптовалютной биржи Coindesk.

Фото 2 — Bitcoin снова стремительно подешевел
Криптовалюта опустилась до уровня менее 20 тыс. долларов. Фото: Coindesk/скриншот

Впервые с середины января криптовалюта опустилась до уровня менее 20 тыс. долларов. Падение Bitcoin привязывают к краху криптовалютного кредитора Silvergate Bank, произошедшего в среду.

Рекордный уровень более чем в 68 тысяч долларов был у Bitcoin в ноябре 2021 года. В конце того же года валюта крипто упала и продолжила падение в течение всего 2022 года. Уже в начале 2023 года Bitcoin оказаться на отметке около 16,6 тыс. долларов.

Недавно Министерство трансформации Украины запустило безвозмездный курс по криптограмотности и блокчейну, который доступен на портале "Действие. Цифровое образование". Об этом сообщил глава ведомства Михаил Федоров в Telegram.