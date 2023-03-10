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Економіка
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Bitcoin знову стрімко подешевшав

Bitcoin знову стрімко подешевшав
Криптовалюта опустилася до рівня менше 20 тис доларів. Фото: Вікіпедія

Найбільша криптовалюта Bitcoin 10 березня різко подешевшала. За останні 24 години падіння склало 8,20 %. Станом на 12.50 ціна за  Bitcoin опустилася до 19 669,42 доларів США.

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Про це свідчать дані криптовалютної біржі Coindesk.

Фото 2 — Bitcoin знову стрімко подешевшав
Криптовалюта опустилася до рівня менше 20 тис доларів. Фото: Coindesk/скріншот

Вперше з середини січня криптовалюта опустилася до рівня менше 20 тис доларів. Падіння Bitcoin прив’язують до краху криптовалютного кредитора Silvergate Bank, яка відбулася в середу.

Рекордний рівень в понад 68 тисяч доларів був у Bitcoin в листопаді 2021 року. Наприкінці того ж року крипто валюта впала і продовжла падіння протягом усього 2022 року. Вже на початку 2023 року Bitcoin опинитися на позначці близько 16,6 тис доларів. 

Нещодавно Міністерство трансфрмації України запустило безоплатний курс із криптограмотності та блокчейну, який доступний на порталі "Дія. Цифрова освіта". Про це повідомив очільник відомства Михайло Федоров у Telegram.