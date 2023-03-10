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Bitcoin знову стрімко подешевшав
Найбільша криптовалюта Bitcoin 10 березня різко подешевшала. За останні 24 години падіння склало 8,20 %. Станом на 12.50 ціна за Bitcoin опустилася до 19 669,42 доларів США.
Про це свідчать дані криптовалютної біржі Coindesk.
Вперше з середини січня криптовалюта опустилася до рівня менше 20 тис доларів. Падіння Bitcoin прив’язують до краху криптовалютного кредитора Silvergate Bank, яка відбулася в середу.
Рекордний рівень в понад 68 тисяч доларів був у Bitcoin в листопаді 2021 року. Наприкінці того ж року крипто валюта впала і продовжла падіння протягом усього 2022 року. Вже на початку 2023 року Bitcoin опинитися на позначці близько 16,6 тис доларів.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нещодавно Міністерство трансфрмації України запустило безоплатний курс із криптограмотності та блокчейну, який доступний на порталі "Дія. Цифрова освіта". Про це повідомив очільник відомства Михайло Федоров у Telegram.