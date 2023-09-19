Бюджетный комитет ВР поддержал пересмотр бюджета Украины на 2023 год

19 сентября Бюджетный комитет Верховной Рады Украины в целом поддержал законопроект №10038 о пересмотре Государственного бюджета Украины на 2023 год.

Об этом сообщила глава комитета, народный депутат Роксолана Пидласа в Facebook.

Согласно основным положениям этого законопроекта, общие расходы вырастут на 317 миллиардов гривен. Значительная часть этих средств, а именно около 303 миллиардов гривен, будет предназначена для нужд обороны, а также поддержка производства в Украине оружия и боеприпасов.

Средства распределят следующим образом:

Вооруженные Силы Украины – 195,7 млрд. грн.;

Национальную гвардию Украины – 39,7 млрд грн;

Государственная пограничная служба Украины – 20,4 млрд грн;

Национальную полицию Украины – 19 млрд грн;

Закупки и модернизацию военной техники и вооружения ВСУ – 13,2 млрд грн;

Министерство по стратегическим отраслям промышленности Украины на производство в Украине оружия и боеприпасов – 4,4 млрд грн;

Службу безопасности Украины – 4,2 млрд грн;

Главное управление разведки Министерства обороны Украины – 2,5 млрд грн;

Государственная специальная служба транспорта Министерства обороны Украины – 2,1 млрд грн;

Государственная специальная служба связи Украины – 570,2 млн грн;

Службу внешней разведки Украины – 500,7 млн. грн;

Государственная пенитенциарная служба Украины – 230,5 млн грн;

Награды курсантам системы Министерства внутренних дел Украины – 151 млн. грн.

Кроме того, планируется увеличение расходов на помощь внутренне перемещенным лицам, "скорое восстановление Украины" в частности, за счет грантов Европейского Союза, и поддержку дипломатических учреждений в других странах.

Пидласа добавляет, что планируется уменьшить другие расходы на 11,4 млрд грн, преимущественно путем снижения расходов на обслуживание государственного долга. Также важно отметить сбережения на зарплате Национальной дружины Украины.

Согласно отчету, большая часть необходимых средств будет ссужена, из которых значительная часть будет привлечена на внутреннем рынке, а другие могут быть получены от перевыполнения неналоговых доходов. Эти меры направлены на обеспечение национальной безопасности и ответ на вызовы, стоящие перед Украиной.

По ее словам, большую часть необходимых средств Украине придется занимать – почти 299 млрд грн, из которых около 208 млрд грн на внутреннем рынке, часть средств поступит от перевыполнения неналоговых доходов.

Напомним, 15 сентября Кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект №10000 "О Государственном бюджете Украины на 2024 год".