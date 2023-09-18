Минфин совместно с МВФ рассматривают возможность внедрения в Украине польской модели налогообложения ФЛПов – Гетманцев

Украина рассматривает возможность внедрения новой модели налогообложения для физических лиц-предпринимателей (ФЛП), и образец этой модели взят из Польши.

Об этом рассказал председатель комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в интервью изданию "Новости live".

По его словам, Министерство финансов вместе с Международным валютным фондом изучают эту модель налогообложения, которая должна стать более цивилизованной и давать возможность поддерживать малый бизнес, не допуская уклонения от налогообложения крупных предприятий, рассказал политик.

Он отметил, что польская модель налогообложения ФЛП отличается от современной украинской системы. Основные пункты включают в себя больший лимит для операций (2 млн евро по сравнению с 7,8 млн гривен в Украине) и разные ставки налога для разных видов деятельности. К примеру, торговля облагается налогом в 3%, создание имеет низкий налог, а налоги на сервисы колеблются от 12% до 20%.

Гетманцев рассказал, что главная цель этой инициативы – обеспечить справедливость налогообложения и отграничения малого бизнеса от среднего и крупного. Украина сталкивается с проблемой того, что система единого налога стала средством ухода от налогообложения крупных и средних компаний.

Он подчеркнул, что важно создать налоговую систему, которая была бы прозрачна, проста и гарантировала, что крупные бизнесы не могут искусственно считаться "малыми".

"Мы часто слышим от бизнеса и экспертов предложения ввести налогообложение, как в Европе. Изучив примеры нескольких стран мы взяли за образец польскую модель, которая для нас наиболее близка. Сейчас рассматриваем возможность ее имплементации в Украине. Наша задача – отграничить малый бизнес от среднего и большого. Это сейчас основная проблема единого налога и системы налогообложения малого бизнеса", – сказал Гетманцев.

Гетманцев отметил, что если такая модель будет введена, это приведет к увеличению поступлений в бюджет Украины, а также повышению прозрачности и справедливости налогообложения малого бизнеса.

Он подчеркнул, что в условиях войны за счет внутренних источников Украина не может покрыть и половину бюджетных расходов.

"Вот что точно не нужно делать во время войны - так это играть в традиционный украинский популизм: быть и красивыми, и умными, и при этом еще где-то подкрадывать", - резюмировал Гетманцев.