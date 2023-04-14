Эксперт рассказал, насколько Кремлю может хватить ликвидной части резервов

Директор по аналитическим исследованиям DiXi Group Роман Ницович отмечает, что при сохранении санкционного давления ликвидная часть российского фонда национального благосостояния может иссякнуть в первом квартале 2024 года. Об этом говорится в статье Первые результаты нефтегазовых санкций. Кремль теряет доходы и распродает свои резервы ”.

“Есть разные оценки, насколько им будет хватать ликвидной части их Фонда национального благосостояния. Кто говорит, что резервы закончатся в начале следующего года, кто говорит, что уже в конце этого года. Понятно, что их резервы быстро тают и чем мощнее будет санкционное давление, тем труднее Кремлю будет финансировать большие военные расходы. Требуется большее санкционное давление, следует, кроме нефти, обратить внимание на другие отрасли российской экономики. К примеру на газ, золото и алмазы. Сейчас санкции пока еще касаются менее 50% российского экспорта”, - говорит Ницович.

Вместе с тем эксперт отмечает, что россияне пытаются обойти санкции продавая нефть, продавая ее в страны Европейского союза через третьи страны. Россия пытается перенаправить экспорт нефти на другие рынки.

Вместе с этим директор специальных программ НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев считает, что говорить о влиянии санкций на российскую экономику пока рано, поскольку процессы на энергетических рынках достаточно инерционны, а резервы России все еще значительны.

"Вспомним, как долго боролись с Советским союзом. Или посмотрим на Иран, который под санкциями уже более 40 лет. Да, их уровень ВВП соответствует уровню в 1979 году, однако режим пока держится”, — говорит Рябцев.

По состоянию на начало апреля 2023 года Фонд национального благосостояния России, за счет которого Кремль покрывает дефицит государственного бюджета составляет 11,9 трлн рублей (154,5 млрд долларов).

Напомним, по результатам первого квартала 2023 года Россия потеряла из-за нефтяных санкций 51 млрд долларов. На фоне этого дефицит российского бюджета в первом квартале 2023 года составил 2,4 трлн. рублей (28,9 млрд долларов).