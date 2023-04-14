Експерт розповів наскільки Кремлю може вистачити ліквідної частини резервів

Директор з аналітичних досліджень DiXi Group Роман Ніцович зазначає, що при збереженні санкційного тиску ліквідна частина російського фонду національного добробуту може вичерпатись у першому кварталі 2024 року. Про це йде мова в статті “Перші результати нафтогазових санкцій. Кремль втрачає доходи та розпродає свої резерви”.

“Є різні оцінки наскільки їм вистачатиме ліквідної частини їхнього Фонду національного добробуту. Хтось говорить, що резерви скінчаться на початку наступного року, хтось каже, що вже в кінці цього року. Зрозуміло, що їх резерви швидко тануть і чим потужнішим буде санкційний тиск, тим важче Кремлю буде фінансувати великі воєнні витрати. Потрібен більший санкційний тиск, варто окрім нафти звернути увагу на інші галузі російської економіки. Наприклад на газ, золото та алмази. Зараз санкції поки ще стосуються менш ніж 50% російського експорту”, - говорить Ніцович.

Разом з тим експерт зазначає, що росіяни намагаються обійти санкції продаючи нафту продаючи її до країн Європейського союзу через треті країни. Також Росія намагається перенаправити експорт нафти на інші ринки.

Разом з цим, директор спеціальних програм НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев вважає, що говорити про вплив санкцій на російську економіку поки зарано оскільки процеси на енергетичних ринках доволі інерційні, а резерви Росії все ще значні.

“Згадаймо, як довго боролися з Радянським союзом. Або ж погляньмо на Іран, котрий під санкціями вже понад 40 років. Так, їх рівень ВВП відповідає рівню в 1979 році, однак режим поки що тримається”, - каже Рябцев.

Станом на початок квітня 2023 року Фонд національного добробуту Росії, коштом якого Кремль покриває дефіцит державного бюджету складає 11,9 трлн рублів(154,5 млрд доларів).

Нагадаємо, за результатами першого кварталу 2023 року Росія втратила через нафтові санкції 51 млрд доларів. На фоні цього дефіцит російського бюджету в першому кварталі 2023 року склав 2,4 трлн рублів(28,9 млрд доларів).