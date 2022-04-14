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ЕС закрыл лазейку, которая позволяла экспортировать оружие в РФ
Пятый пакет санкций ЕС против России закрыл лазейку, которая позволяла странам ЕС продавать оружие в Россию. Об этом пишет Reuters.
ЕС запретил экспорт оружия в Москву в июле 2014 года в ответ на аннексию Крыма Россией, но пункт в санкциях разрешал продажу по контрактам, подписанным до августа 2014 года.
В свою очередь страны с крупной оборонной промышленностью, такие как Франция и Германия, были одними из крупнейших экспортеров.
Эта лазейка подверглась резкой критике со стороны некоторых правительств ЕС после начала вторжения России в Украину 24 февраля. Стремясь ослабить военные усилия Кремля в Украине, ЕС ввел пять раундов широкомасштабных санкций, запрещающих экспорт в Россию большого разнообразия технологий, которые могут быть использованы оборонной промышленностью.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Но правительства ЕС не смогли немедленно согласиться на отмену освобождения от продажи оружия до прошлой недели, когда лазейка была закрыта в рамках пятого пакета санкций ЕС", — сообщили Reuters дипломаты и официальные лица ЕС.
Юридический текст, опубликованный 8 апреля в официальном журнале ЕС, исключает эту лазейку. Однако Еврокомиссия не упомянула о закрытии лазейки в своем публичном релизе о пятом пакете санкций.
Напомним, страны-члены Европейского Союза экспортировали в Россию оружие, несмотря на эмбарго, введенное в 2014 году.
Так, согласно данным реестра экспорта вооружений Франция, Германия, Италия, Австрия, Болгария, Чехия, Хорватия, Финляндия, Словакия и Испания с 2014 по 2022 годы в разной степени экспортировали в Россию оружие, военную технику и товары двойного назначения на общую сумму 346 млн евро.