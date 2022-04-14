ЕС закрыл лазейку, которая позволяла экспортировать оружие в РФ

Пятый пакет санкций ЕС против России закрыл лазейку, которая позволяла странам ЕС продавать оружие в Россию. Об этом пишет Reuters.

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ЕС запретил экспорт оружия в Москву в июле 2014 года в ответ на аннексию Крыма Россией, но пункт в санкциях разрешал продажу по контрактам, подписанным до августа 2014 года.

В свою очередь страны с крупной оборонной промышленностью, такие как Франция и Германия, были одними из крупнейших экспортеров.

Эта лазейка подверглась резкой критике со стороны некоторых правительств ЕС после начала вторжения России в Украину 24 февраля. Стремясь ослабить военные усилия Кремля в Украине, ЕС ввел пять раундов широкомасштабных санкций, запрещающих экспорт в Россию большого разнообразия технологий, которые могут быть использованы оборонной промышленностью.

"Но правительства ЕС не смогли немедленно согласиться на отмену освобождения от продажи оружия до прошлой недели, когда лазейка была закрыта в рамках пятого пакета санкций ЕС", — сообщили Reuters дипломаты и официальные лица ЕС.

Юридический текст, опубликованный 8 апреля в официальном журнале ЕС, исключает эту лазейку. Однако Еврокомиссия не упомянула о закрытии лазейки в своем публичном релизе о пятом пакете санкций.

Напомним, страны-члены Европейского Союза экспортировали в Россию оружие, несмотря на эмбарго, введенное в 2014 году.

Так, согласно данным реестра экспорта вооружений Франция, Германия, Италия, Австрия, Болгария, Чехия, Хорватия, Финляндия, Словакия и Испания с 2014 по 2022 годы в разной степени экспортировали в Россию оружие, военную технику и товары двойного назначения на общую сумму 346 млн евро.