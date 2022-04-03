Страны-члены ЕС экспортировали оружие в Россию после эмбарго 2014 года

Страны-члены Европейского Союза экспортировали в Россию оружие, несмотря на эмбарго, введенное в 2014 году. Об этом говорится в расследовании журналистов издания Investigative Europe.

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"Данные из всех официальных реестров экспорта вооружений ЕС-27 показывают, что в период с 2015 по 2020 год не менее 10 стран-членов ЕС экспортировали в Россию оружия на общую сумму 346 миллионов евро.Франция, Германия, Италия, Австрия, Болгария, Чехия, Хорватия, Финляндия, Словакия и Испания — в разной степени — продали России "военную технику", - говорится в материале.

При этом 31 июля 2014 года Совет Европы принял решение запрещающую продажу России оружие, военной техники и товаров двойного назначения.

"Прямая или косвенная продажа, поставка, передача или экспорт вооружений и связанных с ними материальных средств всех видов, включая оружие и боеприпасы, военные транспортные средства и технику, военизированную технику и запасные части к ним, в Россию гражданами государств-членов или с территорий государств-членов или использование судов или самолетов под их флагом запрещается, независимо от того, происходит ли это с их территории или за ее пределами", - сказано в резолюции.

Многие из стран ЕС, которые экспортировали оружие в Россию, использовали правовую лазейку в правилах ЕС, чтобы продолжить свою текущую торговлю. Оружейное эмбарго ЕС содержит следующее исключение: контракты, заключенные до 1 августа 2014 года, или вспомогательные контракты, необходимые для выполнения таких контрактов.

Страны экспортировавшие оружие в Россию. Инфографика: Investigative Europe

Франция продала России военной техники на 152 млн евро или 44% всего поставленного в ЕС из России оружия. С 2015 года Франция дала разрешение на экспорт военной техники, относящейся к категории «бомбы, ракеты, торпеды, реактивные снаряды, заряды взрывчатых веществ», оружия прямого летального действия, а также "оборудования для визуализации, самолетов с их компонентами" и "легче, чем воздушные транспортные средства".

Германия экспортировала в Россию военной техники на сумму 121,8 млн евро.Это составляет 35% всего экспорта вооружений ЕС в Россию. В основном это были ледокольные суда, но также были и стрелковые суда, и машины "спецзащиты", отправленные в Россию.

На третьем месте в списке экспортеров находится Италия, которая в период с 2015 по 2020 год продала в Россию военной техники на сумму 22,5 млн евро. По данным расследования, первый крупный контракт, подписанный с Федерацией, произошел в 2015 году, когда правительство Маттео Ренци уполномочил итальянскую компанию Iveco продать в Россию наземных транспортных средств на сумму 25 млн евро.

Австрия также продолжала ежегодно экспортировать в Россию военную технику, гладкоствольное оружие калибром менее 20 мм, другое вооружение и автоматическое оружие калибром 12,7 мм и боеприпасы и устройства установки взрывателя, а также специально разработанные компоненты.

Болгария заключила две сделки в 2016 и 2018 годах по экспорту военных кораблей, (надводного или подводного) специального военно-морского оборудования, аксессуаров, компонентов и других надводных кораблей и технологий для разработки, производства или использования. Предметов, включенных в Общий военный список ЕС, на сумму 16,5 млн евро. Финляндия, Испания, Словакия и Хорватия в предыдущие годы экспортировали в Россию по одному значительно меньшему объему.

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