Країни-члени ЄС експортували зброю до Росії після ембарго 2014 року

Країни-члени Європейського Союзу експортували до Росії зброю, попри ембарго, введене в 2014 році. Про це йдеться у розслідуванні журналістів видання Investigative Europe.

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"Дані з усіх офіційних реєстрів експорту озброєнь ЄС-27 показують, що в період з 2015 по 2020 рік не менше 10 країн-членів ЄС експортували до Росії зброю на загальну суму 346 мільйонів євро. Франція, Німеччина, Італія, Австрія, Болгарія, Чехія, Хорватія, Фінляндія, Словаччина та Іспанія - різною мірою - продали Росії "військову техніку", - йдеться у матеріалі.

При цьому 31 липня 2014 року Рада Європи прийняла рішення заборонити продаж Росії зброї, військової техніки та товарів подвійного призначення.

"Прямий або непрямий продаж, постачання, передача або експорт озброєнь та пов'язаних з ними матеріальних засобів усіх видів, включаючи зброю та боєприпаси, військові транспортні засоби та техніку, воєнізовану техніку та запасні частини до них, до Росії громадянами держав-членів або з територій держав-членів або використання суден або літаків під їхнім прапором забороняється незалежно від того, чи це відбувається з їхньої території або за її межами", - сказано у резолюції.

Багато країн ЄС, які експортували зброю до Росії, використовували правову лазівку в правилах ЄС, щоб продовжити свою поточну торгівлю. Збройове ембарго ЄС містить такі винятки: контракти, укладені до 1 серпня 2014 року, або допоміжні контракти, необхідні для виконання таких контрактів.

Країни, що експортували зброю до Росії. Інфографіка: Investigative Europe

Франція продала Росії військову техніку на 152 млн євро або 44% всього поставленої в ЄС з Росії зброї. З 2015 року Франція дала дозвіл на експорт військової техніки, що відноситься до категорії «бомби, ракети, торпеди, реактивні снаряди, заряди вибухових речовин», зброї прямої летальної дії, а також "обладнання для візуалізації, літаків з їх компонентами та "легше, ніж повітряні транспортні засоби".

Німеччина експортувала до Росії військову техніку на суму 121,8 млн євро.

На третьому місці у списку експортерів знаходиться Італія, яка в період з 2015 по 2020 рік продала до Росії військову техніку на суму 22,5 млн євро. За даними розслідування, перший крупний контракт, підписаний із Федерацією, стався у 2015 році, коли уряд Маттео Ренці уповноважив італійську компанію Iveco продати до Росії наземні транспортні засоби на суму 25 млн євро.

Австрія також продовжувала щорічно експортувати до Росії військову техніку, гладкоствольну зброю калібром менше 20 мм, інше озброєння та автоматичну зброю калібром 12,7 мм та боєприпаси та пристрої встановлення підривника, а також спеціально розроблені компоненти.

Болгарія уклала дві угоди у 2016 та 2018 роках щодо експорту військових кораблів, (надводного чи підводного) спеціального військово-морського обладнання, аксесуарів, компонентів та інших надводних кораблів та технологій для розробки, виробництва чи використання. предметів, включених до Загального військового списку ЄС», на суму 16,5 млн євро. Фінляндія, Іспанія, Словаччина та Хорватія в попередні роки експортували до Росії за одним значно меншим обсягом.

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