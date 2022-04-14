ЄС закрив лазівку, яка дозволяла експортувати зброю до РФ

П'ятий пакет санкцій ЄС проти Росії закрив лазівку, яка дозволяла країнам ЄС продавати зброю до Росії. Про це пише Reuters.

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ЄС заборонив експорт зброї до Москви у липні 2014 року у відповідь на анексію Криму Росією, але пункт у санкціях дозволяв продаж за контрактами, підписаними до серпня 2014 року.

У свою чергу країни з великою оборонною промисловістю, такі як Франція та Німеччина, були одними з найбільших експортерів.

Ця лазівка зазнала різкої критики з боку деяких урядів ЄС після початку вторгнення Росії в Україну 24 лютого. Прагнучи послабити військові зусилля Кремля в Україні, ЄС запровадив п'ять раундів широкомасштабних санкцій, які забороняють експорт до Росії великої різноманітності технологій, які можуть бути використані оборонною промисловістю.

"Але уряди ЄС не змогли негайно погодитися на відміну звільнення від продажу зброї до минулого тижня, коли лазівка була закрита в рамках п'ятого пакету санкцій ЄС", — повідомили Reuters дипломати та офіційні особи ЄС.

Юридичний текст, опублікований 8 квітня в офіційному журналі ЄС, усуває цю лазівку. Проте Єврокомісія не згадала про закриття лазівки у своєму публічному релізі про п'ятий пакет санкцій.

Нагадаємо, країни-члени Європейського Союзу експортували до Росії зброю, незважаючи на ембарго, запроваджене у 2014 році.

Так згідно з даними реєстру експорту озброєнь Франція, Німеччина, Італія, Австрія, Болгарія, Чехія, Хорватія, Фінляндія, Словаччина та Іспанія з 2014 по 2022 роки різною мірою експортували до Росії зброю, військову техніку та товари подвійного призначення на загальну суму 346 млн євро.