Евросоюз ввел минимальную ставку налога 15% для международных корпораций

С 1 января 2024 года вступили в силу новые правила ЕС, устанавливающие минимальную эффективную ставку налогообложения в размере 15% для транснациональных компаний, работающих в государствах-членах ЕС.

Об этом сообщили на сайте Еврокомиссии.

Правила будут применяться ко всем крупным компаниям, имеющим представительства в ЕС. Кроме того, их совокупные финансовые доходы должны составлять более €750 млн в год.

"Этот новый год знаменует собой начало пути для налогообложения крупных транснациональных корпораций. Реформа является важным шагом на пути к более справедливой системе корпоративного налогообложения. Снижая стимулы для бизнеса переводить прибыль в юрисдикции с низким налогообложением, новые правила помогут обуздать так называемую "игру на понижение" ставок корпоративного налога в ЕС и во всем мире", - подчеркнул Паоло Джентилони, комиссар ЕС по экономике.

В сообщении пресс-службы Еврокомиссии говорится, что новые правила налогообложения обеспечат большую справедливость и стабильность налогового ландшафта в ЕС и во всем мире, сделав его более современным и лучше адаптированным к сегодняшнему глобализированному цифровому миру.

Нововведение направлено на прекращение ситуации, когда крупные корпорации, такие как Apple, Google или Amazon платят налоги только по адресу своей регистрации, а не в тех странах, где получают свою прибыль. Ранее это приводило к тому, что многие компании выбирали регистрацию в странах с меньшими налоговыми ставками, например, в Ирландии и Нидерландах.

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