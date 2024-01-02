Євросоюз ввів мінімальну ставку податку 15% для міжнародних корпорацій

З 1 січня 2024 року набули чинності нові правила ЄС, які встановлюють мінімальну ефективну ставку оподаткування у розмірі 15% для транснаціональних компаній, працюючих у державах-членах ЄС.

Про це повідомили на сайті Єврокомісії.

Правила застосовуватимуться до всіх великих компаній, які мають представництва в ЄС. Крім того, їхні сукупні фінансові доходи повинні становити понад €750 млн на рік.

"Цей новий рік знаменує собою початок шляху для оподаткування великих транснаціональних корпорацій. Реформа є важливим кроком на шляху до більш справедливої системи корпоративного оподаткування. Знижуючи стимули для бізнесу переказувати прибуток в юрисдикції з низьким оподаткуванням, нові правила допоможуть приборкати так звану "гру на пониження" ставок корпоративного податку в ЄС та в усьому світі", - підкреслив Паоло Джентілоні, комісар ЄС з економіки.

У повідомлення пресслужби Єврокомісії йдеться, що нові правила оподаткування забезпечать більшу справедливість та стабільність податкового ландшафту в ЄС та в усьому світі, зробивши його більш сучасним та краще адаптованим до сьогоднішнього глобалізованого цифрового світу.

Нововведення спрямоване на припинення ситуації, коли великі корпорації, такі як Apple, Google чи Amazon, платять податки тільки за адресою своєї реєстрації, а не в тих країнах, де отримують свій прибуток. Раніше це призводило до того, що багато компаній обирали реєстрацію у країнах з меншими податковими ставками, наприклад, в Ірландії та Нідерландах.

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