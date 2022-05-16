Гетманцев в ответ на просьбу его уволить предложил предпринимателям встретиться

Председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады Данил Гетманцев пригласил предпринимателей, которые призвали президента Украины Владимира Зеленского его уволить на встречу в парламентском комитете.

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Об этом Гетманцев написал в своем телеграм-канале.

"С интересом ознакомился с обращением некоторых представителей бизнеса по поводу собственной отставки. Я убежден, что любая общественная дискуссия должна проходить не вокруг фигур, а вокруг идей. Лично я являюсь последовательным сторонником дерегуляции в сфере бизнеса, на что направлены и мои законопроекты, и решения, которые я поддерживаю. Но политика государства в сфере публичных финансов — это всегда компромисс между разными, иногда противоречивыми интересами разных групп общества. Компромисс иногда болезненный и всегда тяжелый. Но компромисс, который необходимо добиваться без взаимных обвинений, скандалов и переходов на личности", — отметил он.

При этом, по словам народного депутата, он готов к диалогу и "поэтому приглашает подписантов обращения к встрече в комитете". Гетманцева гарантирует, что у представителей бизнеса будет возможность донести лично свои замечания, обвинения и видения и идеи.

Напомним, украинские предприниматели написали открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому. В нем они просят уволить Данила Гетманцева с должности секретаря Национального совета по восстановлению Украины и председателя комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады.

По их словам, сейчас 49% предприятий не работают или почти остановились. За последний месяц почти четверть малого и среднего бизнеса перезапустилась. Однако из-за политики "экономической неволи", которую пропагандирует Гетманцев, есть риски для бизнеса. Это вынуждает 10% предпринимателей перевозить бизнес за границу.