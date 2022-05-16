Гетьманців у відповідь на прохання його звільнити запропонував підприємцям зустрітися

Голова Комітету з фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетьманцев запросив підприємців, які закликали президента України Володимира Зеленського його звільнити на зустріч у парламентському комітеті.

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Про це Гетьманцев написав у своєму телеграм-каналі.

"З інтересом ознайомився зі зверненням деяких представників бізнесу з приводу власної відставки. Я переконаний, що будь-яка громадська дискусія має відбуватися не навколо фігур, а навколо ідей. Особисто я є послідовним прихильником дерегуляції у сфері бізнесу, на що спрямовані мої законопроекти та рішення, які я підтримую. Але політика держави у сфері публічних фінансів — це завжди компроміс між різними, іноді суперечливими інтересами різних груп суспільства. Компроміс іноді болісний і завжди важкий. - Зауважив він.

При цьому, за словами народного депутата, він готовий до діалогу і тому запрошує підписантів звернення до зустрічі в комітеті. Гетьманцева гарантує, що у представників бізнесу буде можливість донести особисто свої зауваження, звинувачення та бачення та ідеї.

Нагадаємо, українські підприємці написали відкритий лист до президента Володимира Зеленського. У ньому вони просять звільнити Данила Гетьманцева з посади секретаря Національної ради з відновлення України та голови комітету з фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради.

За їхніми словами, зараз 49% підприємств не працюють чи майже зупинилися. За останній місяць майже чверть малого та середнього бізнесу перезапустилася. Проте через політику "економічної неволі", яку пропагує Гетьманцев, є ризики для бізнесу. Це змушує 10% підприємців перевозити бізнес за кордон.