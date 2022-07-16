Индекс мировых цен на продовольственные товары незначительно снизился, - ФАО

Показатель мировых цен на продовольственные товары продолжил незначительное снижение, наблюдаемое третий месяц подряд, говорится в докладе, опубликованном Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО), передает Infagro.

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Так, в июне 2022 года индекс продовольственных цен ФАО в среднем составил 154,2 пункта, что на 2,3% меньше, чем в мае. Однако показатель индекса, отслеживающий ежемесячные изменения мировых цен на корзину продовольственных товаров, остался на 23,1% выше, чем в июне 2021 года.

Произошедшее в июне снижение объясняется негативной динамикой мировых цен на растительные масла, зерновые и сахар, при этом молочная продукция и мясо подорожали.

По оценкам ФАО, 46 стран, в том числе 33 страны Африки, 10 стран Азии, две страны Латинской Америки и Карибского бассейна и одна страна Европы, нуждаются в внешней продовольственной помощи, согласно последнему отчету "Прогнозы урожая и продовольственная ситуация", опубликованному Глобальной системой информации и раннего предупреждения (GIEWS) ФАО.

В этот список была включена Украина, где война привела к появлению значительного количества перемещенных лиц, и столкнувшейся с многоплановым кризисом Шри-Ланка, спровоцировавшей рост цен и острый дефицит товаров первой необходимости.

Напомним, что в Украине выросла цена на "шашлычное" мясо.