Індекс світових цін на продовольчі товари продовжив незначне зниження, - ФАО

Показник світових цін на продовольчі товари продовжив незначне зниження, яке спостерігається третій місяць поспіль, йдеться у доповіді, опублікованій Продовольчою та сільськогосподарською організацією Об’єднаних Націй (ФАО), передає Infagro.

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Так, у червні 2022 року, індекс продовольчих цін ФАО у середньому становив 154,2 пункта, що на 2,3% менше, ніж у травні. Проте показник індексу, що відстежує щомісячні зміни світових цін на кошик продовольчих товарів, залишився на 23,1% вищим, ніж у червні 2021 року.

Зниження, що відбулося в червні, пояснюється негативною динамікою світових цін на рослинні олії, зернові та цукор, при цьому молочна продукція і м’ясо подорожчали.

За оцінками ФАО, 46 країн, зокрема 33 країни Африки, 10 країн Азії, дві країни Латинської Америки та Карибського басейну та одна країна Європи, потребують зовнішньої продовольчої допомоги, згідно з останнім звітом "Прогнози врожаю та продовольча ситуація", опублікованим Глобальною системою інформації та раннього попередження (GIEWS) ФАО.

У цей список було включено Україну, де війна призвела до появи значної кількості переміщених осіб, і Шрі-Ланку, яка зіткнулася з багатоплановою кризою, що спровокувала зростання цін і гострий дефіцит товарів першої необхідності.

Нагадаємо, що в Україні зросла ціна на "шашличне" м'ясо.