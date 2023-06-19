Кабмин упростил закупку учреждениями услуг для улучшения энергоэффективности

Кабинет министров внес изменения в особенности осуществления публичных закупок товаров, работ и услуг, которые должны посодействовать ускорению выполнения работ по улучшению показателей энергоэффективности (энергосервису) бюджетных учреждений и инфраструктуры местных общин. Как сообщают в Министерстве экономики, соответствующее постановление было утверждено на заседании правительства 19 июня.

"Повышение энергоэффективности сооружений – это составляющая нашей энергетической независимости. Сегодня принято решение об упрощении закупок услуг энергосервиса, которое призвано, прежде всего, ускорить такие закупки, чтобы успеть к следующему отопительному сезону снизить энергопотребление", - отметила замминистра Надежда Бигун.

По ее словам, за счет упрощения расчета базового уровня потребления, а также отмены обязательства утверждать существенные условия договора с органом управления закупки энергосервиса можно будет сократить на три-пять месяцев, и уже к следующему отопительному сезону успеть провести энергоэффективные мероприятия.

Как уточнил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, изменениями установлено, что базовый уровень потребления топливно-энергетических ресурсов и жилищно-коммунальных услуг как значение в натуральных показателях объемов годового и помесячного потребления должен будет определяться в соответствии с методикой, утвержденной Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры.

Также для проектов, обеспечивающих экономию на энергоносителях свыше 50%, предусмотрено заключение прямого договора при условии, что исполнитель имеет опыт воплощения аналогичных проектов.

Однако в этом случае предполагается, что после заключения энергосервисного договора заказчик должен каждые полгода предоставлять Госагентству по энергоэффективности и энергосбережению информацию о результатах его выполнения.

Как прогнозируют в Минэкономики, реализация соответствующих изменений позволит не только ускорить процедуру закупки услуг энергосервиса, но и создать дополнительные благоприятные условия для привлечения частных инвестиций в проекты по повышению энергоэффективности зданий социально-гуманитарной сферы и объектов жизнедеятельности общин.

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