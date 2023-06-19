Кабмін спростив закупівлю установами послуг для покращення енергоефективності

Кабінет міністрів вніс зміни до особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг, які мають сприяти прискоренню виконанню робіт із покращення показників енергоефективності (енергосервісу) бюджетних установ та інфраструктури місцевих громад. Як повідомляють у Міністерстві економіки, відповідну постанову було затверджено на засіданні уряду 19 червня.

"Підвищення енергоефективності споруд – це складова нашої енергетичної незалежності. Сьогодні прийнято рішення про спрощення закупівель послуг енергосервісу, яке покликане, перш за все, прискорити такі закупівлі, аби встигнути до наступного опалювального сезону зменшити енергоспоживання", - зазначила заступник міністра Надія Бігун.

За її словами, за рахунок спрощення розрахунку базового рівня споживання, а також скасування зобов'язання затверджувати істотні умови договору з органом управління закупівлі енергосервісу можна буде скоротити на три-п'ять місяців, і вже до наступного опалювального сезону встигнути впровадити енергоефективні заходи.

Як уточнив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, змінами встановлено, що базовий рівень споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг як значення у натуральних показниках обсягів річного та помісячного споживання має визначатися відповідно до методики, затвердженої Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури.

Також для проектів, які забезпечують економію на енергоносіях понад 50%, передбачено укладання прямого договору, за умови, що виконавець має досвід втілення аналогічних проектів.

Але в цьому випадку передбачається, що після укладення енергосервісного договору замовник має кожні півроку надавати Держагентству з енергоефективності та енергозбереження інформацію щодо результатів його виконання.

Як прогнозують в Мінекономіки, реалізація відповідних змін дозволить не тільки прискорити процедуру закупівлі послуг енергосервісу, а й створити додаткові сприятливі умови для залучення приватних інвестицій в проекти з підвищення енергоефективності будівель соціально-гуманітарної сфери та об’єктів життєдіяльності громад.

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