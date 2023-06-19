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Кабмін спростив закупівлю установами послуг для покращення енергоефективності
Кабінет міністрів вніс зміни до особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг, які мають сприяти прискоренню виконанню робіт із покращення показників енергоефективності (енергосервісу) бюджетних установ та інфраструктури місцевих громад. Як повідомляють у Міністерстві економіки, відповідну постанову було затверджено на засіданні уряду 19 червня.
"Підвищення енергоефективності споруд – це складова нашої енергетичної незалежності. Сьогодні прийнято рішення про спрощення закупівель послуг енергосервісу, яке покликане, перш за все, прискорити такі закупівлі, аби встигнути до наступного опалювального сезону зменшити енергоспоживання", - зазначила заступник міністра Надія Бігун.
За її словами, за рахунок спрощення розрахунку базового рівня споживання, а також скасування зобов'язання затверджувати істотні умови договору з органом управління закупівлі енергосервісу можна буде скоротити на три-п'ять місяців, і вже до наступного опалювального сезону встигнути впровадити енергоефективні заходи.
Як уточнив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, змінами встановлено, що базовий рівень споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг як значення у натуральних показниках обсягів річного та помісячного споживання має визначатися відповідно до методики, затвердженої Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Також для проектів, які забезпечують економію на енергоносіях понад 50%, передбачено укладання прямого договору, за умови, що виконавець має досвід втілення аналогічних проектів.
Але в цьому випадку передбачається, що після укладення енергосервісного договору замовник має кожні півроку надавати Держагентству з енергоефективності та енергозбереження інформацію щодо результатів його виконання.
Як прогнозують в Мінекономіки, реалізація відповідних змін дозволить не тільки прискорити процедуру закупівлі послуг енергосервісу, а й створити додаткові сприятливі умови для залучення приватних інвестицій в проекти з підвищення енергоефективності будівель соціально-гуманітарної сфери та об’єктів життєдіяльності громад.
Джерело фото: ua.depositphotos.com