Без відключень і платіжок за світло. Чи можна забезпечити автономність будинку від енергосистеми та скільки це коштуватиме?

Після тривалих відключень електроенергії у бізнесу та населення зріс інтерес до рішень, котрі дозволяють забезпечити будинки та підприємства автономною електроенергією. Одним з таких рішень є сонячні електростанції. Це поки дорого для більшості українців, проте технології генерації та накопичення електроенергії стрімко розвиваються, підвищується їх ефективність, а ціна знижується. Тож на фоні зростання тарифів і відключень інтерес до енергетичної незалежності з боку окремих домогосподарств лише зростатиме.

З 1 червня Україні зросли тарифи для електроенергії для населення. Це рішення було цілком очікуваним та неминучим, оскільки енергокомпаніям потрібні кошти для відновлення після російських обстрілів. Крім цього НКРЕКП прийняла рішення вже з 30 червня скасувати обмеження на ціни електроенергії для бізнесу.

На фоні підвищення цін, продовження обстрілів енергетичної інфраструктури і високої ймовірності активізації таких обстрілів в зимовий період заможніша частина населення та бізнес вже більше звертають увагу на рішення котрі дозволять підвищити свою енергетичну автономність. Окрім добре знайомих українцям з минулої зими генераторів, одним з найпоширеніших рішень як для домогосподарств, так і для бізнесу є встановлення сонячних електростанцій.

І бізнес і домогосподарства активно встановлюють сонячні станції з осені минулого року. Для бізнесу це швидше питання енергоефективності оскільки зі зростанням цін на електроенергію встановлення додаткових сонячних потужностей дозволяє суттєво зекономити на закупівлі електроенергії в системі. Окупність таких проектів може в окремих випадках складати 4 роки.

А для приватного домогосподарства є вибір: встановлювати лише сонячні панелі та продавати надлишок електроенергії за зеленим тарифом, чи встановити батареї, зробити свій будинок автономним та уникнути можливих відключень. Проте такі рішення є дуже дорогими для населення, а сонячні електростанції є ефективними лише з березня по листопад.

Зараз у світі є тренд на розвиток та здешевшання технологій відновлюваної енергетики та систем накопичення електроенергії, і через вже 5 років ситуація може змінитися, а панелей на дахах приватних будинків та підприємств суттєво побільшає.

Дорого та складно

Станіслав Мельник директор компанії PDM Engineering, котра займається проектуванням об’єктів енергетики розповідає, що попит на встановлення автономних електростанцій є досить суттєвим як з боку бізнесу, так і з боку домогосподарств.

“Повна автономія на базі сонячної електроенергії це досить складне і дороге рішення. Загалом таке рішення має бути комплексним та охоплювати частково забезпечення електроенергією сонцем, а частково додатковим генератором. Проте я поки не бачив рішення котре дозволило б повністю відмовитися від підключення до енергомережі. Зараз оптимальним рішенням було б забезпечення резервного живлення протягом кількох годин на випадок відключень. В такому випадку сонячна електростанція могла б допомогти в комплексі з іншим генератором”, - говорить Мельник.

За його словами, комбінування сонячних електростанцій з вітрогенерацією є цілком можливим, наразі на ринку є малі вітрові установки які виробляють 5-10 кВт-год.Але тут варто враховувати місцевість на котрій буде розміщено такий вітрогенератор та яка там сила вітру. Якщо вітрова установка буде розміщена в яру - користі від неї буде мало.

Мельник також каже, що держава наразі дещо стримує розвиток такої автономізації домогосподарств, оскільки окремі виробники не можуть продавати електроенергію напряму іншим споживачам.

“Загалом є концепт малої розподіленої генерації, де відбувається взаємообмін згенерованою потужністю, що встановлена на тих же приватних будинках, що об’єднані в одну електромережу. Якщо одне таке господарство споживає більше ніж виробляє, то воно до прикладу могло б купувати електроенергію у сусіда який виробляє електроенергію з надлишком. Однак у нас приватна особа не може займатися продажем електроенергії в комерційних цілях. Реалізовувати електроенергію можна лише по зеленому тарифу в систему”, - говорить Мельник.

Крім цього державою обмежена потужність ВДЕ котру домогосподарство може встановити на своїй ділянці - вона не повинна перевищувати дозволену приєднану потужність мережі.

“Якщо на будинок від вашого обленерго з системи приходить 10 кВт, то ви можете встановити електростанцію не більше 10 кВт. Хоча якщо ви хочете збільшити приєднану потужність, то в такому разі можете заключити з обленерго договір. І якщо ваша установка вироблятиме електроенергію з надлишком, то ви можете продати цей надлишок в систему по зеленому тарифу або накопичити”, - говорить Мельник.

За його словами, наразі на ринку представлені як свинцево-кислотні, котрі недорогі, мають невеликий термін служби та залежні від умов зберігання, так і літій-іонні акумулятори, котрі дорожчі, проте довговічніші й не дуже вибагливі до навколишнього середовища.

Експерт зауважує, що сонячні панелі зараз активно встановлює бізнес. Наразі окремі підприємства встановлюють до 1 МВт додаткових потужностей, що дозволить їм зекономити кошти на закупівлі електроенергії

“Зараз це навіть вигідніше ніж встановлювати сонячні панелі для заробітку на зеленому тарифі, оскільки вартість електроенергії для бізнесу в Україні є вищою за зелений тариф. Термін окупності таких проектів може становити до 4 років”, - каже Мельник.

Скільки коштуватиме встановлення сонячних панелей на даху приватного будинку?

Щоб зрозуміти скільки коштуватиме купити та встановити сонячні панелі на дах та забезпечити будинок автономною електроенергією ми опитали компанії, котрі займаються продажем та монтажем таких рішень для приватного сектору.

Так, один зі співробітників такої компанії Сергій розповідає, що для приватного будинку, що споживає 250 кВт-год електроенергії на місяць та має ввід в енергосистему на 5 кВт-год є два варіанти. Перший варіант це автономна станція на даху, котра дозволить економити електроенергію з системи, а надлишки продавати за “зеленим” тарифом.

“Загалом така станція на 5 кВт встановлена на даху приватного будинку або на земельній ділянці дозволить зекономити кошти на купівлі електроенергії та продавати надлишки в систему. Так ви зможете покрити свої витрати на вартість електроенергії по року і ще трохи заробити. Така станція коштуватиме 4-5 тисяч доларів. Термін окупності тут буде 8 років”, - каже Сергій.

Іншим варіантом буде додати до цієї системи літій-іонні батареї по 10 кВт-год кожна, що накопичуватимуть вироблену панелями електроенергію. Тоді вартість станції зросте до 10 тисяч доларів. В такому випадку мова йде вже не про окупність системи, а більше про її автономність та комфорт.

“Якщо ваша станція матиме батареї, то за сезон з березня по листопад її можна налаштувати так, що ви взагалі не споживатимете електроенергію з енергосистеми. Вдень надлишок згенерованої електроенергії буде накопичуватися в акумуляторах, котрі вночі розряджатимуться”, - говорить менеджер.

Він зауважує, що термін на яких вистачатиме заряду батарей залежатиме від споживання домогосподарства. Якщо мова йде лише про освітлення та побутові прибори з невеликим споживанням, то заряду можне вистачити й на добу. Але якщо використовувати такі прилади як електроплита чи електропалення, то батареї можна розрядити за годину.

При цьому ефективність сонячної станції залежатиме від сезону та погоди. Так в похмурі хмарні дні станція на 5 кВт-год вироблятиме 300-600 Вт, а взимку будинок на 40-60% буде споживати електроенергію з системи.

Разом з цим Сергій зазначає, що вітрові станції є малоефективними на значній території України. Це хороший варіант, якщо будинок знаходиться біля моря, в горах або на узбережжі річки. В інших випадках вітрова установка не буде генерувати багато електроенергії.

Проектувальник з іншої компанії Владислав, розповів, що для приватного будинку, котрий споживає 250 кВт мінімальний набір, котрий дозволить досягти автономії буде складатись зі станції на 5 кВт-год, двох батарей ємністю 10 кВт-год, та 14 сонячних панелей на 550 Вт. Вартість такого комплекту буде складати 460 тисяч гривень.

“Термін дії панелей буде близько 20 років. За 20 років панелі деградують на 15%, тобто вироблятимуть на 15% менше електроенергії. Це хороший показник, бо ще 5 років тому деградація складала 50%”, - каже Вадим.

Він також зауважує, що повну автономність будинку з такою станцією можна буде забезпечити лише в сезон - з березня по листопад, а взимку станція продукуватиме 500-600 Вт.

Які перспективи курсу на автономність?

Віце-президент DiXi Group Антон Антоненко розповідає, що встановлювати сонячні панелі на дахи будинків це поки дорого та неефективно. Якщо в будинку є електроопалення, то жодна вітрова чи сонячна станція не зможе закрити потреб такого будинку в опалювальний період. До того ж встановлення таких систем є доволі дорогим задоволенням.

“Це дуже жахлива економіка. Загалом встановлення кіловата відновлювальної потужності чи це сонце, чи вітер знаходиться в коридорі 700-1000 доларів залежно від виробника. А встановлення батарей подвоює цю вартість. Тобто якщо поставити на будинок потужну електростанцію на 10 кВт-год, цього буде недостатньо щоб отопити будинок, а взимку така станція продукуватиме 200-300 Вт. Загалом вартість становитиме 10 тисяч доларів, а якщо говорити про батареї, то це 20-30 тисяч? Далеко не кожен може собі це дозволити”, - говорить Антоненко.

Він розповідає, експерти очікують тренд на здешевшання вартості відновлюваної генерації та розвиток систем накопичення електроенергії. Але насьогодні найкращим та найдешевшим варіантом буде, якщо держава відбудує наявної у нас генерацію та підготується до наступної зими. Крім того, якщо люди масово переходитимуть на автономну електроенергію, це призведе до того що ті споживачі котрі залишаться в енергосистемі платитимуть більше

“Якщо уявити масовий перехід споживачів на автономність, то можна пригадати історію, котра була у нас з централізованим опаленням. Тоді цілі райони відрізалися від централізованого теплопостачання. Були ситуації коли гілка опалювала район міста, і який-небудь соціальний об’єкт школу чи лікарню. Коли район відрізали та на теплотрасі залишалася лише школа чи лікарня, то вартість опалення була така, що вони теж мусіли встановлювати автономне опалення”, - каже Антоненко.

Він зауважує, що хоча технології розвиваються і вже з’явилися накопичувачі електроенергії мегаватного класу. Поки що це доволі дороге рішення, оскільки виробництво батарей потребує рідкоземельних металів, а технології їх виготовлення здебільшого знаходиться в Китаї. В Європі поки таких накопичувачів виготовлено небагато, але ситуація може змінитися в найближчі 5 років.