Манипуляции, сговоры и штрафы: кто попал в поле зрения Антимонопольного комитета

Проблемы конкуренции в Украине остаются одними из наиболее болезненных для экономики. Согласованные действия в государственных закупках и манипуляции ценами, злоупотребление монопольным положением, попытки искусственного вытеснения конкурентов с рынков и манипуляции потребителями эти вызовы требуют системной работы от Антимонопольного комитета. От разоблачения сговоров в сфере энергетики и на рынках горючего до масштабных расследований в сфере государственных закупок и товаров массового потребления — антимонопольный регулятор демонстрирует, что недобросовестные практики не останутся безнаказанными. Но достаточно ли этих усилий, чтобы изменить правила игры на украинском рынке?

От сговоров к прозрачности: на чем фокусируется АМКУ

Антимонопольный комитет Украины в 2024 году сосредоточил свои усилия на широком спектре нарушений в различных отраслях экономики, демонстрируя комплексный подход к обеспечению честной конкуренции. Значительное внимание было уделено сфере государственных закупок, традиционно являющихся одним из наиболее уязвимых сегментов для антиконкурентных практик.

В ряде громких дел комитет рассматривал сговоры между участниками тендеров, которые приводили к искажению результатов торгов и неэффективному использованию бюджетных средств. Так, компании "Атис Групп Украина" и "Капитал Групп Сталь" были оштрафованы за согласованные действия при участии в тендере на поставку противопожарного трубопровода для предприятия "Селидовуголь". Это привело к искусственному ограничению конкуренции и завышению расходов бюджета более чем на 29 миллионов гривен.

Другой пример касается дела ООО "Сентайм Груп" и ООО "Фуелпостач", которые совместно исказили результаты 24 тендеров на поставку дизельного топлива, нанеся ущерб бюджету и потребителям.

В транспортной отрасли также фиксировались случаи злоупотребления монопольным положением, которые ограничивали доступ к рынкам и ущемляли права потребителей. Черноморский морской порт, например, был оштрафован на 2 миллиона гривен за действия, противоречащие правилам конкуренции. Это нарушение создало барьеры для других участников рынка и негативно сказалось на ценообразовании пользователей его услуг.

Строительная отрасль также не осталась без внимания АМКУ. В этой сфере часто фиксируются недобросовестные концентрации, когда компании без соответствующего разрешения со стороны регулятора приобретают активы или объединяются, что создает риски монополизации рынка. Например, ООО "Мадера Девелопмент" получило штраф за приобретение целостного имущественного комплекса без надлежащего согласования, нарушающего нормы законодательства и ставящего под угрозу прозрачность рынка.

Особое внимание было уделено энергетическому сектору, в частности, рынку горючего. Здесь выявлены многочисленные случаи антиконкурентных согласованных действий, которые приводили к искажению конкуренции и повышению цен для конечных потребителей. Самым резонансным случаем стало признание заговора компаний "Сентайм Груп" и "Фуелпостач", которые в результате таких действий получили штрафы на десятки миллионов гривен.

Деятельность АМКУ демонстрирует серьезный подход к решению системных проблем в сфере конкуренции. Штрафы, расследование и разработка рекомендаций для участников рынка призваны не только наказать нарушителей, но и создать предпосылки для формирования прозрачной рыночной экосистемы. Это крайне важный этап в становлении экономики, где честная конкуренция становится не исключением, а правилом.

Антимонопольный контроль на рынках потребительских товаров: злоупотребление и контроль над концентрациями

Рынки потребительских товаров, на которых работают известные бренды, остаются в фокусе деятельности Антимонопольного комитета Украины. Этот сектор критически важен для обеспечения честной конкуренции, поскольку нарушения здесь напрямую влияют на миллионы потребителей. АМКУ неоднократно рассматривал как случаи злоупотреблений компаний своим рыночным положением, так и ситуации, связанные с концентрациями, несшими риски монополизации рынков.

Другой пример контроля концентраций касается компании "МХП", одного из крупнейших производителей курятины в Украине. В декабре 2024 года АМКУ предоставил разрешение "МХП" на обретение единоличного контроля над ООО "Украинский Мясной Хутор". Анализ сделки был направлен на то, чтобы избежать возможных негативных последствий для рынка мяса, где доминирующее положение одного игрока может привести к ограничению доступа для меньших конкурентов или повышению цен для потребителей.

Впрочем, не все действия брендов были направлены на соблюдение правил игры. В 2024 году АМКУ рассматривал случаи, когда известные компании использовали свое рыночное положение для манипуляций. Например, компания "Бихелс" была оштрафована за нарушения антимонопольного законодательства: на своем сайте и в промо -материалах своих брендов она сообщала ложные сведения о лечебных свойствах своей диетической добавки, что противоречит принципам честной конкуренции. Отсутствие лечебных свойств подтвердили в Минздраве, а компания получила штраф на 450 тыс. грн.

Действия АМКУ также охватывали вопросы злоупотреблений на рынках других потребительских товаров, где компании применяли антиконкурентные методы для захвата долей рынка или ограничения доступа новых игроков.

Эти примеры демонстрируют важность контроля над концентрациями и выявления нарушений в секторах, влияющих на повседневную жизнь граждан. АМКУ в своей деятельности стремится создать условия, при которых великие игроки не злоупотребляют своим положением, а прозрачные соглашения становятся нормой. Такие действия являются необходимым шагом по поддержанию здоровой конкуренции на рынках потребительских товаров и предотвращению монополизации, которая может поставить под угрозу экономическую стабильность и интересы потребителей.

Вода на напитки – в фокусе АМКУ

Один из ключевых примеров касается согласования концентраций. В декабре 2024 года АМКУ разрешил компании "AB InBev Western European Holding BV" получить единоличный контроль над ЧАО "АБИНБЕВ ЭФЕС УКРАИНА", а также компании "Efes Breweries International BV" — над "AB InBev Efes BV". Это решение стало важным шагом в обеспечении прозрачности на рынке пива, где оба бренда занимают значительную долю. Комитет тщательно проанализировал соглашение, чтобы убедиться, что оно не представляет угрозы конкуренции.

Антимонопольная проблематика рынка воды и напитков выходит за рамки вопросов концентраций или ценообразования. Здесь АМКУ фокусируется на честной маркировке, нейминге и недобросовестных маркетинговых практиках.

Например, компания "Изумруд" получила от АМКУ штраф свыше 17,7 млн грн за некорректные маркетинговые заявления о свойствах своей продукции, не подтвержденных результатами соответствующих научных исследований.

Похожие претензии АМКУ имеет к компании "Карпатские минеральные воды" и ее бренду "Карпатська джерельна". Как установил АМКУ, название может вводить потребителей в заблуждение, создавая ложное впечатление о качестве и происхождении продукции. Во-первых, согласно обновленным гигиеническим требованиям по стандартам Европейского Союза, эта вода не может называться родниковой, так как добывается из скважин. Также она не имеет никакого отношения к Карпатам, ведь производство находится в сотне километров от них. Такой нейминг, по мнению АМКУ, вводит в заблуждение потребителей, поэтому компании может "светить" немалый штраф. В целом компания "Карпатские минеральные воды" и ее бренд "Карпатська джерельна" — неоднократно получала претензии относительно нарушений антимонопольного законодательства. Компания оказалась в центре еще более серьезного скандала, связанного с попытками административного передела рынка в свою пользу. Используя несовершенные механизмы АРМА, "Карпатские минеральные воды" стремится захватить контроль над активами IDS Ukraine, известного производителя бренда "Моршинская", став управляющим ее активами после ареста и передачи в АРМА. Кроме того, что ранее компания "Карпатские минеральные воды" уже получала обвинения в антимонопольных нарушениях введением в заблуждение потребителей, а журналисты публично раскрыли ее административное давление из-за процедур АРМА на ритейлеров и дистрибьюторов для вытеснения конкурента с рынка и его перераспределения в свою пользу.

Ставка на прозрачность и конкуренцию: почему противодействие монополиям и манипуляциям важно для экономики

Работа АМКУ в сфере защиты конкуренции важна не только для отдельных секторов. Она сигнализирует о серьезных намерениях Украины привести свою экономику к европейским стандартам. Ведь без прозрачных рыночных механизмов невозможно говорить об интеграции в ЕС.

Действия комитета создают предпосылки для долгосрочных перемен. Штрафы и расследование служат сигналом для бизнеса о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства, манипулировании потребителями и ценами. Это помогает формировать доверие не только потребителей, но и международных инвесторов, для которых прозрачные правила игры являются важным фактором.

Но расследование и штрафы – лишь часть большой картины. АМКУ должна продолжать работу над усовершенствованием механизмов регулирования, чтобы обеспечить устойчивые изменения в экономике. В то же время бизнес должен осознать, что честная конкуренция — это не просто формальное требование законодательства, а ключ к долгосрочному успеху.