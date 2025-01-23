Маніпуляції, змови та штрафи: хто потрапив у поле зору Антимонопольного комітету

Проблеми конкуренції в Україні залишаються одними з найбільш болючих для економіки. Узгоджені дії в державних закупівлях та маніпуляції цінами, зловживання монопольним становищем, спроби штучного витіснення конкурентів з ринків та маніпуляції споживачами — ці виклики вимагають системної роботи від Антимонопольного комітету. Від викриття змов у сфері енергетики і на ринках пального до масштабних розслідувань у сфері державних закупівель та товарів масового споживання — антимонопольний регулятор демонструє, що недобросовісні практики не залишаться безкарними. Але чи достатньо цих зусиль, щоб змінити правила гри на українському ринку?

Від змов до прозорості: на чому фокусується АМКУ

Антимонопольний комітет України у 2024 році зосередив свої зусилля на широкому спектрі порушень у різних галузях економіки, демонструючи комплексний підхід до забезпечення чесної конкуренції. Значну увагу було приділено сфері державних закупівель, яка традиційно є одним із найбільш вразливих сегментів для антиконкурентних практик.

У низці гучних справ Комітет розглядав змови між учасниками тендерів, які призводили до спотворення результатів торгів і неефективного використання бюджетних коштів. Так, компанії "Атіс Групп Україна" та "Капітал Груп Сталь" були оштрафовані за узгоджені дії під час участі у тендері на постачання протипожежного трубопроводу для підприємства "Селидіввугілля". Це призвело до штучного обмеження конкуренції й завищення витрат бюджету на понад 29 мільйонів гривень.

Інший приклад стосується справи ТОВ "Сентайм Груп" і ТОВ "Фуелпостач", які спільно спотворили результати 24 тендерів на постачання дизельного палива, завдавши шкоди бюджету та споживачам.

У транспортній галузі також фіксувалися випадки зловживання монопольним становищем, які обмежували доступ до ринків та ущемляли права споживачів. Чорноморський морський порт, наприклад, був оштрафований на 2 мільйони гривень за дії, що суперечать правилам конкуренції. Це порушення створило бар’єри для інших учасників ринку та негативно позначилося на ціноутворенні для користувачів його послуг.

Будівельна галузь також не залишилася поза увагою АМКУ. У цій сфері часто фіксуються недобросовісні концентрації, коли компанії без відповідного дозволу з боку регулятора придбавають активи або зливаються, що створює ризики монополізації ринку. Наприклад, ТОВ "Мадера Девелопмент" отримало штраф за придбання єдиного майнового комплексу без належного погодження, що порушує норми законодавства і ставить під загрозу прозорість ринку.

Особливу увагу було приділено енергетичному сектору, зокрема ринку пального. Тут виявлено численні випадки антиконкурентних узгоджених дій, які призводили до спотворення конкуренції та завищення цін для кінцевих споживачів. Найрезонанснішим випадком стало визнання змови компаній "Сентайм Груп" та "Фуелпостач", які в результаті таких дій отримали штрафи на десятки мільйонів гривень.

Діяльність АМКУ демонструє серйозний підхід до розв’язання системних проблем у сфері конкуренції. Штрафи, розслідування та розробка рекомендацій для учасників ринку покликані не лише покарати порушників, а й створити передумови для формування прозорої ринкової екосистеми. Це надважливий етап у становленні економіки, де чесна конкуренція стає не винятком, а правилом.

Антимонопольний контроль на ринках споживчих товарів: зловживання і контроль над концентраціями

Ринки споживчих товарів, на яких працюють великі відомі бренди, залишаються у фокусі діяльності Антимонопольного комітету України. Цей сектор є критично важливим для забезпечення чесної конкуренції, оскільки порушення тут напряму впливають на мільйони споживачів. АМКУ неодноразово розглядав як випадки зловживань компаній своїм ринковим становищем, так і ситуації, пов’язані з концентраціями, які несли ризики монополізації ринків.

Інший приклад контролю концентрацій стосується компанії "МХП", одного з найбільших виробників курятини в Україні. У грудні 2024 року АМКУ надав дозвіл "МХП" на набуття одноосібного контролю над ТОВ "Український М’ясний Хутір". Аналіз угоди був спрямований на те, щоб уникнути можливих негативних наслідків для ринку м’яса, де домінуюче становище одного гравця може призвести до обмеження доступу для менших конкурентів або завищення цін для споживачів.

Втім, не всі дії брендів були спрямовані на дотримання правил гри. У 2024 році АМКУ розглядав випадки, коли відомі компанії використовували своє ринкове становище для маніпуляцій. Наприклад, у компанія "Біхелс" була оштрафована за порушення антимонопольного законодавства: на своєму сайті та у промо-матеріалах своїх брендів вона повідомляла неправдиві відомості щодо лікувальних властивостей своєї дієтичної добавки, що суперечить принципам чесної конкуренції. Відсутність лікувальних властивостей підтвердили у Мінохорони здоров’я, а компанія отримала штраф на 450 тис грн.

Дії АМКУ також охоплювали питання зловживань на ринках інших споживчих товарів, де компанії застосовували антиконкурентні методи для захоплення часток ринку або обмеження доступу нових гравців. Така діяльність не лише шкодить конкурентам, але й обмежує вибір та підвищує ціни для споживачів.

Ці приклади демонструють важливість контролю за концентраціями та виявлення порушень у секторах, що впливають на повсякденне життя громадян. АМКУ у своїй діяльності прагне створити умови, за яких великі гравці не зловживають своїм становищем, а прозорі угоди стають нормою. Такі дії є необхідним кроком для підтримки здорової конкуренції на ринках споживчих товарів і запобігання монополізації, яка може поставити під загрозу економічну стабільність та інтереси споживачів.

Вода на напої — у фокусі АМКУ

Один із ключових прикладів стосується погодження концентрацій. У грудні 2024 року АМКУ дозволив компанії "AB InBev Western European Holding B.V." отримати одноосібний контроль над ПрАТ "АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА", а також компанії "Efes Breweries International B.V." — над "AB InBev Efes B.V.". Це рішення стало важливим кроком у забезпеченні прозорості на ринку пива, де обидва бренди займають значну частку. Комітет ретельно проаналізував угоду, щоб переконатися, що вона не створює загрозу для конкуренції.

Антимонопольна проблематика ринку води та напоїв виходить далеко за межі питань концентрацій чи ціноутворення. Тут АМКУ фокусується на чесному маркуванні, неймінгу та недобросовісних маркетингових практиках.

Наприклад, компанія "Ізумруд" отримала від АМКУ штраф понад 17,7 млн грн за некоректні маркетингові заяви щодо властивостей своєї продукції, не підтверджених результатами відповідних наукових досліджень.

Схожі претензії АМКУ має до компанії "Карпатські мінеральні води" та її бренду "Карпатська джерельна". Як встановив АМКУ, назва може вводити споживачів в оману, створюючи хибне враження про якість та походження продукції. По-перше, згідно з оновленими гігієнічними вимогами за стандартами Європейського Союзу ця вода не може називатись джерельною, бо видобувається зі свердловин. Також вона не має жодного відношення до Карпат, адже виробництво знаходиться за сотні кілометрів від них. Такий неймінг, на думку АМКУ, вводить в оману споживачів, тому компанії може "світити" чималий штраф. Загалом, компанія "Карпатські мінеральні води" та її бренд "Карпатська джерельна" — неодноразово отримувала претензії щодо порушень антимонопольного законодавства. Компанія опинилась у центрі ще більш серйозного скандалу, пов’язаного зі спробами адміністративного переділу ринку на свою користь. Використовуючи недосконалі механізми АРМА, "Карпатські мінеральні води" прагне захопити контроль над активами IDS Ukraine, відомого виробника бренду "Моршинська", ставши управителем її активів після арешту та передачі до АРМА. Окрім того, раніше компанія "Карпатські мінеральні води" вже отримувала звинувачення у антимонопольних порушеннях введенням в оману споживачів, а журналісти публічно розкрили її адміністративний тиск через процедури АРМА на рітейлерів та дистрибюторів задля витіснення конкурента з ринку і його перерозподілу на свою користь.

Ставка на прозорість і конкуренцію: чому протидія монополіям та маніпуляціям важлива для економіки

Робота АМКУ у сфері захисту конкуренції важлива не лише для окремих секторів. Вона сигналізує про серйозні наміри України привести свою економіку до європейських стандартів. Адже без прозорих ринкових механізмів неможливо говорити про інтеграцію до ЄС.

Дії Комітету створюють передумови для довгострокових змін. Штрафи та розслідування слугують сигналом для бізнесу про неприпустимість порушення антимонопольного законодавства, маніпулювання споживачами та цінами. Це допомагає формувати довіру не лише споживачів, але й міжнародних інвесторів, для яких прозорі правила гри є важливим фактором.

Але розслідування та штрафи — лише частина великої картини. АМКУ має продовжувати роботу над удосконаленням механізмів регулювання, щоб забезпечити сталі зміни в економіці. Водночас бізнес має усвідомити, що чесна конкуренція — це не просто формальна вимога законодавства, а ключ до довгострокового усп