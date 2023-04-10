Миллионеры покидают Норвегию из-за повышения налога на богатство

Рекордное количество сверхбогатых норвежцев начало покидать страну после того, как левоцентристское правительство повысило налоги на богатство до 1,1%. Это больше, чем общее количество супербогатых людей, покинувших страну за предыдущие 13 лет.

Более 30 норвежских миллиардеров и мультимиллионеров покинули Норвегию в 2022 году, сообщает The Guardian.

Ожидается, что в этом году еще больше сверхбогатых людей покинут страну из-за повышения налога на богатство в ноябре, что обойдется правительству в десятки миллионов потерянных налоговых поступлений.

Налоговая модель Норвегии состоит в том, что каждый должен вносить вклад в соответствии с финансовыми возможностями, и поэтому те, кто имеет большую способность платить налоги, должны платить больше.

Отмечается, что многим не понравилось такое повышение налога и некоторые мультимиллионеры переехали в Швейцарию, где налоги значительно ниже. К примеру - рыбак-миллиардер, ставший промышленным магнатом Кьеллом Инге Рёкке, переехавший в италлоязычный кантон Лугано, неподалеку от своего любимого места отдыха на озере Комо и столицы моды Милани.

64-летний Рекке является четвертым богатейшим норвежцем, его состояние оценивается примерно в 19,6 млрд норвежских крон (1,5 млрд фунтов стерлингов). Его переезд будет стоить Норвегии около 175 миллионов норвежских крон в виде утраченных налоговых поступлений в год.

Почетный профессор Норвежской бизнес-школы Оле Гьемс-Онстад сравнил сложившуюся ситуацию с Brexit.

"В Норвегии нет большой традиции наносить себе вред, и поток выезжающих за границу предпринимателей стал для нас чем-то вроде шока. Некоторые политики, как вы знаете, обвиняют в этом состоятельных людей, но я думаю, что многим простым людям просто не нравится, что наши лучшие инвесторы уезжают", - сказал он.

Торд Велланд Колстад, инвестирующий в розничную торговлю и лососевые фермы с собственным капиталом в 1,5 миллиарда норвежских крон, переехал в швейцарский Люцерн.

"Это не то, чего я хотел, но ужесточение налоговых правил нынешним правительством означает, что у меня, как у основателя и ответственного собственника, нет выбора", - сказал он.