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Економіка
Дата публікації

Мільйонери залишають Норвегію через підвищення податку на багатство

норвегія, податок
Багатьом не сподобалося таке підвищення податку

Рекордна кількість надбагатих норвежців почала покидати країну після того, як лівоцентристський уряд підвищив податки на багатство до 1,1%. Це більше, ніж загальна кількість супербагатих людей, які покинули країну за попередні 13 років. 

Понад 30 норвезьких мільярдерів і мультимільйонерів покинули Норвегію у 2022 році, повідомляє Тhe Guardian.

Очікується, що цього року ще більше надбагатих людей покинуть країну через підвищення податку на багатство в листопаді, що коштуватиме уряду десятків мільйонів втрачених податкових надходжень.

Податкова модель Норвегії полягає в тому, що кожен повинен робити внесок відповідно до фінансових можливостей, і тому ті, хто має більшу здатність платити податки, повинні платити більше.

Зазначаєьбся, що багатьом не сподобалося таке підвищення податку і деякі мультимільйонери переїхалт до Швейцарії, де податки значно нижчі. До прикладу - рибалка-мільярдер, який став промисловим магнатом К’єллом Інге Рьокке, який переїхав до італомовного кантону Лугано, неподалік від свого улюбленого місця відпочинку на озері Комо та столиці моди Мілані.

64-річний Рьокке є четвертим найбагатшим норвежцем, його статок оцінюється приблизно в 19,6 млрд норвезьких крон (1,5 млрд фунтів стерлінгів). Його переїзд коштуватиме Норвегії близько 175 мільйонів норвезьких крон у вигляді втрачених податкових надходжень на рік. 

Почесний професор Норвезької бізнес-школи Оле Г'ємс-Онстад порівняв ситуацію, що склалася, із Brexit. 

"У Норвегії немає великої традиції завдавати собі шкоди, і потік підприємців, які виїжджають за кордон, став для нас чимось на кшталт шоку. Деякі політики, як ви знаєте, звинувачують у цьому заможних людей, але я думаю, що багатьом простим людям просто не подобається, що наші найкращі інвестори виїжджають", - сказав він.

Торд Велланд Колстад, який інвестує у роздрібну торгівлю та лососеві ферми з власним капіталом у 1,5 мільярда норвезьких крон, переїхав до швейцарського Люцерна.

"Це не те, чого я хотів, але посилення податкових правил нинішнім урядом означає, що у мене, як у засновника і відповідального власника, немає вибору", - сказав він.

Автор:
Тетяна Гойденко