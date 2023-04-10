Мільйонери залишають Норвегію через підвищення податку на багатство

Рекордна кількість надбагатих норвежців почала покидати країну після того, як лівоцентристський уряд підвищив податки на багатство до 1,1%. Це більше, ніж загальна кількість супербагатих людей, які покинули країну за попередні 13 років.

Понад 30 норвезьких мільярдерів і мультимільйонерів покинули Норвегію у 2022 році, повідомляє Тhe Guardian.

Очікується, що цього року ще більше надбагатих людей покинуть країну через підвищення податку на багатство в листопаді, що коштуватиме уряду десятків мільйонів втрачених податкових надходжень.

Податкова модель Норвегії полягає в тому, що кожен повинен робити внесок відповідно до фінансових можливостей, і тому ті, хто має більшу здатність платити податки, повинні платити більше.

Зазначаєьбся, що багатьом не сподобалося таке підвищення податку і деякі мультимільйонери переїхалт до Швейцарії, де податки значно нижчі. До прикладу - рибалка-мільярдер, який став промисловим магнатом К’єллом Інге Рьокке, який переїхав до італомовного кантону Лугано, неподалік від свого улюбленого місця відпочинку на озері Комо та столиці моди Мілані.

64-річний Рьокке є четвертим найбагатшим норвежцем, його статок оцінюється приблизно в 19,6 млрд норвезьких крон (1,5 млрд фунтів стерлінгів). Його переїзд коштуватиме Норвегії близько 175 мільйонів норвезьких крон у вигляді втрачених податкових надходжень на рік.

Почесний професор Норвезької бізнес-школи Оле Г'ємс-Онстад порівняв ситуацію, що склалася, із Brexit.

"У Норвегії немає великої традиції завдавати собі шкоди, і потік підприємців, які виїжджають за кордон, став для нас чимось на кшталт шоку. Деякі політики, як ви знаєте, звинувачують у цьому заможних людей, але я думаю, що багатьом простим людям просто не подобається, що наші найкращі інвестори виїжджають", - сказав він.

Торд Велланд Колстад, який інвестує у роздрібну торгівлю та лососеві ферми з власним капіталом у 1,5 мільярда норвезьких крон, переїхав до швейцарського Люцерна.

"Це не те, чого я хотів, але посилення податкових правил нинішнім урядом означає, що у мене, як у засновника і відповідального власника, немає вибору", - сказав він.