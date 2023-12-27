Минприроды планирует в рамках евроинтеграции упразднить почти половину разрешительных документов – министр

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины вместе с другими государственными ведомствами работает над дерегуляцией, сокращая для бизнеса и граждан количество неработающих и лишних разрешительных документов. Из 140 действующих лицензий, разрешений и публичных услуг министерство планирует отменить 60, рассказал глава Минприроды Руслан Стрелец в интервью для издания Delo.ua.

Он отмечает, что в рамках евроинтеграции в Минприроды работает своя "гильотина" дерегуляции. Вместе с Государственной регуляторной службой и Программой USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" ведомство уже проанализировало инструменты по окружающей среде - лицензии, разрешения, публичные услуги.

"Результаты следующие: из 140 имеющихся инструментов необходимо отменить более 60. Это те согласования и разрешения, которые по факту вообще не работают. 25% из них вообще дублируют оценку влияния на окружающую среду. По некоторым разрешительным документам ни разу не поступало запросов от предпринимателей, просто с момента их внедрения", – рассказал министр в интервью.

По его словам, значительное количество неработающих и неактуальных разрешений в сфере защиты окружающей среды приходится на регулирование, связанное с последствиями Чернобыльской катастрофы. Для этого в Верховной Раде уже зарегистрирован проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по регулированию вопросов функционирования территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате Чернобыльской катастрофы". Его принятие сразу позволит отменить более 40% устаревших отраслевых документов.

Минприроды планирует убрать лишние регуляторные инструменты и оставить только те, которые действительно будут влиять на сохранение окружающей среды, и по своей логике отвечают европейским практикам и стандартам. Именно их ведомство продолжит совершенствовать и цифровизировать, подчеркнул министр.

Больше об имплементации стандартов ЕС, переработке мусора и лицензировании промышленных отходов читайте в эксклюзивном интервью с министром, опубликованным на сайте издания: "Реформа управления отходами, дерегуляция и путь в ЕС: большой разговор с министром экологии Украины Русланом Стрельцом".



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