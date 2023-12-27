Мінприроди планує в рамках євроінтеграції скасувати майже половину дозвільних документів - міністр

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України разом з іншими державними відомствами працює над дерегуляцією, скорочуючи для бізнесу і громадян кількість дозвільних документів, породжених бюрократією. Із 140 нині діючих ліцензій, дозволів і публічних послуг міністерство планує скасувати 60, розповів голова Мінприроди Руслан Стрілець в інтерв'ю для видання Delo.ua.

Він наголошує, що в рамках євроінтеграції у Мінприроди працює своя "гільйотина" дерегуляції. Разом з Державною регуляторною службою та Програмою USAID "Конкурентоспроможна економіка України" відомство вже проаналізувало інструменти по довкіллєвій сфері - ліцензії, дозволи, публічні послуги.

"Результати наступні: із 140 наявних інструментів необхідно скасувати понад 60. Це ті погодження та дозволи, які по факту взагалі не працюють.25% з них взагалі дублюють оцінку впливу на довкілля. По деяким дозвільним документам жодного разу не надходило запитів від підприємців, просто з моменту їх впровадження", - розповів міністр в інтерв'ю.

За його словами, значна кількість непрацюючих і неактуальних дозволів в сфері захисту довкілля припадаю на регулювання, пов'язане з наслідками Чорнобильської катастрофи. Для цього в Верховній Раді вже зареєстрований проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо регулювання питань функціонування територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи". Його прийняття одразу дозволить скасувати понад 40% застарілих галузевих документів.

Мінприроди планує прибрати зайві регуляторні інструменти і залишити лише ті, що дійсно впливатимуть на збереження довкілля, та за своєю логікою відповідають європейським практикам і стандартам. Саме їх відомство продовжить вдосконалювати та цифровізувати, підкреслив міністр.

Більше про імплементацію стандартів ЄС, переробку сміття та ліцензування промислових відходів читайте в ексклюзивному інтерв'ю з міністром, опублікованим на сайті видання: "Реформа управління відходами, дерегуляція та шлях до ЄС: велика розмова з міністром екології України Русланом Стрільцем".

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