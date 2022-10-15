МВФ прогнозирует сокращение роста мирового ВВП в 2023 году

Международный валютный фонд снизил свой прогноз глобального роста и подчеркнул, что экономика становится все более уязвимой.

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Об этом пишет Bloomberg.

МВФ предупредил об ухудшении перспектив мировой экономики, снизив свой прогноз глобального роста в следующем году до 2,7% с 2,9% в июле, добавив, что он видит 25% вероятность того, что рост замедлится до менее чем 2%.

Риск просчета политики резко возрос, поскольку экономический рост остается неустойчивым, а рынки демонстрируют признаки стресса.

Около одной трети мировой экономики рискует сократиться в следующем году, при этом США, Европейский союз и Китай будут продолжать останавливаться в развитии.

Напомним, что в октябре Украина получила $1,3 млрд дополнительного экстренного финансирования от МВФ.