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МВФ прогнозує скорочення зростання світового ВВП у 2023 році
Міжнародний валютний фонд знизив свій прогноз глобального зростання і підкреслив, що економіка стає дедалі вразливішою.
Про це пише Bloomberg.
МВФ попередив про погіршення перспектив світової економіки, знизивши свій прогноз глобального зростання наступного року до 2,7% з 2,9% у липні, додавши, що він бачить 25% ймовірність того, що зростання сповільниться до менш ніж 2%.
Ризик прорахунку політики різко зріс, оскільки економічне зростання залишається нестійким, а ринки демонструють ознаки стресу.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Близько однієї третини світової економіки ризикує скоротитися наступного року, при цьому США, Європейський союз та Китай продовжуватимуть зупинятися у розвитку.
Нагадаємо, що в жовтні Україна отримала $1,3 млрд. додаткового екстреного фінансування від МВФ.