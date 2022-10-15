МВФ прогнозує скорочення зростання світового ВВП у 2023 році

Міжнародний валютний фонд знизив свій прогноз глобального зростання і підкреслив, що економіка стає дедалі вразливішою.

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Про це пише Bloomberg.

МВФ попередив про погіршення перспектив світової економіки, знизивши свій прогноз глобального зростання наступного року до 2,7% з 2,9% у липні, додавши, що він бачить 25% ймовірність того, що зростання сповільниться до менш ніж 2%.

Ризик прорахунку політики різко зріс, оскільки економічне зростання залишається нестійким, а ринки демонструють ознаки стресу.

Близько однієї третини світової економіки ризикує скоротитися наступного року, при цьому США, Європейський союз та Китай продовжуватимуть зупинятися у розвитку.

Нагадаємо, що в жовтні Україна отримала $1,3 млрд. додаткового екстреного фінансування від МВФ.