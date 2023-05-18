На украинском рынке криптовалют появятся эмитенты и оференты

После того, как в Украине заработает законодательство по криптоактивам, в индустрии появятся новые игроки – эмитенты и оференты. Они должны выполнять требования законодательства и разработать Белую книгу. Об этом в интервью Delo.ua рассказал Юрий Бойко, член НКЦБФР.

По словам Бойко, в обновленном законопроекте "О виртуальных активах" прописаны требования к эмитентам и к оферентам. Участники рынка выполняют следующие функции:

Эмитент – это юридическое или физическое лицо, выпускающее криптоактивы.

– это юридическое или физическое лицо, выпускающее криптоактивы. Оферент – это относительно новое понятие. Это юридическое или физическое лицо, предлагающее криптоактивы общественности.

Важно запомнить, что эмитент может быть оферентом, но у виртуальных активов может и не быть эмитента. Поэтому часто оференты помогают запустить в обращение виртуальные активы.

"Например, есть такая валюта как биткоин. Кто является эмитентом биткоина? Нет эмитента. Но я хочу торговать биткоином. Для этого мне нужно такой виртуальный актив допустить к обращению, чтобы его можно было продавать или покупать на криптобирже в Украине. Тогда я должен стать оферентом", - объясняет Бойко.

В законопроекте прописаны базовые требования для игроков, они понятны и прозрачны. Одним из основных требований является наличие Белой книги. В этом документе каждый игрок крипторынка излагает суть, цели и принципы работы.

"Белая книга фактически позволяет криптоактивам легально работать на рынке. Речь идет об обращении на бирже или об осуществлении публичного предложения ", – говорит Бойко.

Ранее сообщалось, что биткойн может добиться цены в 100 000 долларов до конца 2024 года. Об этом заявил руководитель отдела исследования цифровых активов компании Standard Chartered Джефф Кендрик

Больше о том, как именно будет регулироваться рынок криптоактивов в Украине , читайте в интервью "Когда в Украине заработает законодательство для рынка криптоактивов. Рассказывает Юрий Бойко, член НКЦБФР".